Policía Nacional reafirma en Bolívar su compromiso con los Derechos Humanos

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Policía Nacional de Colombia ratificó en el departamento de Bolívar su compromiso permanente con la defensa, promoción y garantía de los derechos fundamentales, a través de un servicio policial cercano, humanizado y articulado con la comunidad.

Durante esta fecha, uniformados de las diferentes especialidades desarrollaron jornadas comunitarias, espacios pedagógicos y encuentros ciudadanos en municipios y corregimientos del departamento, orientados a fortalecer la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la confianza entre la institución y la ciudadanía, especialmente en sectores priorizados y poblaciones vulnerables.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó la importancia de la labor preventiva y comunitaria como eje del servicio policial:

“Para la Policía Nacional, los derechos humanos no son un discurso, son una práctica diaria. Nuestro compromiso es servir con respeto, cercanía y vocación social, protegiendo la vida y la dignidad de cada ciudadano en el departamento de Bolívar”, afirmó el oficial.

La institución señaló que el respeto por los derechos humanos es un principio transversal en la formación de sus hombres y mujeres policías, reflejado en la aplicación de protocolos, el uso legítimo de la fuerza y el acompañamiento constante a las comunidades, en articulación con autoridades locales y organizaciones sociales.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo las estrategias de policía comunitaria, el diálogo social y la prevención, con el propósito de consolidar territorios seguros, incluyentes y respetuosos de los derechos humanos en todo el departamento de Bolívar.