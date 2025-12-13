Planeación Nacional calificó a Casanare como el único departamento solvente del país

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) calificó a Casanare como el único departamento solvente de Colombia, de acuerdo con los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) 2024, convirtiéndolo en un hito histórico para la administración pública del país.

El territorio de la Orinoquía colombiana alcanzó esta distinción tras obtener un puntaje de 70,90, ubicándose en el primer lugar del ranking nacional y superando en 17,3 puntos el promedio del país, un resultado que lo diferencia ampliamente del resto de departamentos.

¿De dónde sale el reconocimiento?

Según el DNP, este reconocimiento se da como resultado de una administración rigurosa, eficiente y responsable de los recursos públicos, liderada por el gobernador César Ortiz Zorro, quien ha impulsado una estrategia enfocada en la disciplina fiscal, la transparencia y el control del gasto.

El Índice de Desempeño Fiscal, creado en el marco de la Ley 617 de 2000, evalúa la salud financiera de los entes territoriales a partir de indicadores clave como la capacidad de generar ingresos propios, la ejecución presupuestal y el manejo del endeudamiento.

En este escenario, se puede decir que Casanare no solo cumplió, sino que superó ampliamente los estándares esperados.

A diferencia de otros departamentos que enfrentan serias dificultades para mantener el equilibrio de sus finanzas, Casanare logró consolidar un modelo de administración pública sólido y organizado, que le ha permitido avanzar hacia una estabilidad económica sostenida, condición clave para atraer inversión, promover proyectos estratégicos, generar empleo y mejorar el bienestar de la población.

Este desempeño, destacan analistas, no es producto del azar, sino del fortalecimiento institucional y de una planeación financiera estratégica que ha convertido al departamento en un ejemplo nacional de eficiencia fiscal.

La administración departamental ha implementado políticas orientadas a la responsabilidad en el uso de los recursos, fortaleciendo la confianza ciudadana y enviando señales positivas a inversionistas y actores económicos.