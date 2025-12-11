MinTrabajo detecta material explosivo en fábrica de Atún Van Camps en Cartagena

Antonio Sanguino y al lado el logo del Ministerio del Trabajo (Fotos vía COLPRENSA y sitio web oficial del Ministerio del Trabajo)

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que uno de sus equipos estuvo este martes 10 de diciembre en las instalaciones de Seatech International, empresa productora de Atún Van Camps en Cartagena.

El ministerio regreso a esas instalaciones pues en primeras inspecciones encontró un elemento explosivo en una de las bodegas, material que resulta completamente ajeno a las actividades de la compañía.

Según la cartera laboral, la presencia de este objeto representa “un riesgo evidente para la vida e integridad de los trabajadores”.

Por este motivo, el Ministerio regresó acompañado de la Armada Nacional, cuyos técnicos antiexplosivos confirmaron que se trataba de un material peligroso y recomendaron remitir el caso a la Policía Nacional para continuar las investigaciones.

“Desde este Ministerio no vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad y la vida de las y los trabajadores”, reiteró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Según el ministro Sanguino, este hallazgo se suma a otras irregularidades detectadas en visitas previas.

“En octubre, el Ministerio selló varios barcos vinculados al proceso productivo, y en la inspección realizada el 26, 27 y 28 de noviembre encontró condiciones inseguras como altas temperaturas, incumplimientos en normas de seguridad y salud en el trabajo, y riesgos graves para los empleados de la cadena de producción de Atún Van Camps”, dijo Sanguino a través de sus redes sociales.

Como consecuencia de este hallazgo, el Ministerio del Trabajo impuso un sello preventivo en dos áreas de la empresa y exigió la presentación de un plan de mejora.