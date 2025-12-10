Pese a cita de MinTrabajo, sindicato asegura que CENIT filial de Ecopetrol se niega a escucharlos

ECONOMÍA

Pese a una citación oficial del Ministerio del Trabajo la empresa CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A., filial del Grupo Ecopetrol, no instaló una mesa de negociación para escuchar el pliego de peticiones radicado el 17 de marzo de 2023 por la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO).

La reunión fue convocada por el Ministerio en cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, dentro de una acción de tutela interpuesta por la organización sindical, con el fin de destrabar un conflicto que se mantiene desde hace más de un año. Sin embargo, el encuentro concluyó sin avances.

Según la SUO, la empresa reiteró que no tiene voluntad de discutir el pliego, pese a que su presentación y negociación fueron aprobadas en 2023.

Para el sindicato, esta postura constituye un desconocimiento de la legislación laboral colombiana, los convenios 87, 98 y 154 de la OIT y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Carlos Roncancio, asesor legal del sindicato, señaló que “la negativa deja sin respuesta los derechos de los trabajadores afiliados y los asuntos que motivaron la acción de tutela”.

Por su parte, Ariel Corzo, miembro de la Junta Directiva de la Unión Sindical Obrera (USO), respaldó la posición de la SUO y afirmó que la actitud de CENIT refleja un “irrespeto hacia la autoridad del Ministerio del Trabajo”, entidad que citó el espacio precisamente para dirimir el conflicto.

La SUO hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades competentes para que se garantice el cumplimiento de la orden judicial y se obligue a la empresa a sentarse a negociar.

“La dignidad laboral no se negocia y la ley no se elude. No daremos un paso atrás”, concluyó la organización sindical.

Pliego de peticiones 2023

El pliego de peticiones, radicado en marzo de 2023, incluye solicitudes relacionadas con inversión social, política petrolera y el reconocimiento de múltiples beneficios convencionales provenientes de la convención colectiva USO–Ecopetrol 2018–2022, entre ellos educación, servicios médicos, transporte, vivienda, alimentación, primas extralegales, escalafón salarial y viáticos.