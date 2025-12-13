MinDefensa entrega detalles del rescate de 71 personas en mina de Boyacá: Hay 34 implicados

Unas 40 personas fuertemente armadas se tomaron una mina de Maripí, Boyacá, y secuestraron a 70 trabajadores.

JUSTICIA

En una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fueron rescatadas 71 personas que habían sido secuestradas en la mina de esmeraldas Santa Rosa, en el municipio de Maripí, Boyacá.

La toma ocurrió el viernes 12 de diciembre luego de que 34 hombres armados, algunos con armas de largo alcance y con los rostros cubiertos, irrumpieron violentamente en la mina.

El operativo, denominado Operación Esmeralda, dejó además ocho personas capturadas y la incautación de siete armas de corto alcance.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la reacción inmediata de la Fuerza Pública.

“Respondimos con toda la capacidad institucional. Nos articulamos entre la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial para proteger la vida de las personas secuestradas y capturar a los responsables”, afirmó Sánchez.

También señaló que la Fiscalía General de la Nación dispuso equipos especializados para garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, resaltó que la operación fue posible gracias a la información oportuna entregada por uno de los vigilantes de la mina.

“Esa información nos permitió reaccionar de manera inmediata. En menos de dos horas ya estábamos en el lugar, rodeando la zona e identificando a quienes estaban cometiendo este delito”, indicó.

El general Rincón explicó que los capturados ya están siendo entrevistados por la Policía Judicial y la Fiscalía.

“Estas entrevistas nos permitirán identificar a otros posibles implicados, establecer el origen de las armas y determinar si están vinculadas a otros delitos”, agregó.

El Ejército Nacional informó que la complejidad del operativo se debió a que la mina cuenta con 13 bocaminas, por donde los delincuentes intentaron huir. Sin embargo, la rápida coordinación entre las fuerzas permitió las capturas y la liberación total de las víctimas.