La UTB se consolida entre las mejores universidades del país y Latinoamérica

La Universidad Tecnológica de Bolívar fue incluida por sexto año consecutivo entre las mejores universidades de América Latina en el reconocido Latin America University Rankings 2026 de Times Higher Education (THE), uno de los listados de referencia más importantes del mundo para evaluar la calidad de las instituciones de educación superior.

En esta nueva edición, solo 223 universidades, de 26 países, lograron cumplir con los estándares necesarios para ser parte de este listado. A nivel de Latinoamérica, la UTB logró ubicarse en el Top 100, alcanzando el puesto 98, mientras que en Colombia continúa consolidándose entre las mejores instituciones de educación superior, subiendo hasta el puesto 13. El Ranking THE también ratifica a la Universidad Tecnológica de Bolívar como la mejor universidad en Cartagena.

“La UTB recibe con gran satisfacción esta publicación del Times Higher Education, porque reconoce dimensiones que hacen parte esencial de nuestra misión: transformar vidas a través de una educación de excelencia. En la universidad trabajamos cada día por el desarrollo de Cartagena y del Caribe, sin perseguir los rankings; sin embargo, celebramos que este esfuerzo sea visibilizado en listados tan prestigiosos como THE, que evalúa la producción académica, consulta a expertos e industrias, analiza la calidad del cuerpo docente y valora la proyección internacional de las instituciones. Esta es una noticia que debe llenar de orgullo a toda Cartagena porque ratifica que aquí hay excelencia en la educación superior”, destacó Alberto Roa Varelo, rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

¿Qué es el ranking THE y por qué es importante?

El Times Higher Education (THE) es una firma global con más de 50 años de experiencia en análisis comparativo de educación superior, destacando sus metodologías rigurosas y estandarizadas. El Ranking de universidades de América Latina evalúa a las instituciones mediante indicadores comparables a nivel global, agrupados en cinco áreas clave:

Docencia: Observa la calidad del entorno de aprendizaje.

Observa la calidad del entorno de aprendizaje. Entorno de Investigación: Se basa en el volumen de investigación, ingresos y reputación.

Se basa en el volumen de investigación, ingresos y reputación. Calidad de Investigación: Analiza el papel de la universidad en la difusión de nuevos conocimientos e ideas.

Analiza el papel de la universidad en la difusión de nuevos conocimientos e ideas. Industria: La capacidad de la universidad para ayudar a la industria con innovaciones e invenciones.

La capacidad de la universidad para ayudar a la industria con innovaciones e invenciones. Perspectivas Internacionales: Capacidad de la universidad para atraer estudiantes de pregrado, posgrado y profesores internacionales.

La UTB logró destacarse en cada uno de estos apartados, especialmente en Industria, como resultado de su estrecha relación con los sectores productivos de Cartagena y Bolívar, que impactan directamente en la construcción de una reputación sólida; y Perspectivas Internacionales, gracias a las conexiones globales que la universidad ha construido y consolidado, convirtiéndose en un destino académico relevante para estudiantes, investigadores y profesores internacionales.

En general, estar ubicado dentro del Top 100 significa que la UTB demuestra un desempeño competitivo en cada una de las cinco dimensiones frente a las principales universidades de la región.

La transformación de la UTB

Durante 2025, la Universidad Tecnológica de Bolívar ha tenido cambios históricos tanto en su estructura como en su oferta académica, modernizando y optimizando sus planes de estudio, infraestructura y estrategia institucional.

Uno de los cambios más importantes fue el nacimiento de la Escuela de Negocios, Leyes y Sociedad; la Escuela de Transformación Digital; y la Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño. Estas escuelas, que iniciaron funciones a inicios del 2025, reflejan el espíritu de los estudiantes de la UTB y permiten que cada uno de ellos construya su propia trayectoria de éxito partiendo de su individualidad, expectativas y pasiones.

Junto a esta nueva estructura académica, que concentra los 23 programas de pregrado ofertados por la universidad, también nació la Vicerrectoría de Autonomía y Éxito Profesional, enfocada en lograr que los estudiantes adquieran habilidades, competencias, destrezas y hábitos alineados con su desarrollo integral.

“Hoy las empresas buscan profesionales que tengan conocimientos en sus áreas de formación, pero que también se puedan desenvolver adecuadamente en ambientes laborales cambiantes y retadores que requieren capacidad para trabajar en equipo, analizar y tomar decisiones, construir relaciones de valor, gestionar sus emociones, comunicarse efectivamente y ejercer liderazgos que contribuyan a impactar el entorno”, manifestó la vicerrectora Alicia Bozzi.

Todos estos esfuerzos ya están dando resultados concretos, como lo demuestra la presencia de la UTB entre las universidades más destacadas de Latinoamérica según THE. La institución reafirma así su compromiso con ofrecer una educación de excelencia y formar profesionales capaces de liderar la transformación del Caribe, el país y Latinoamérica.