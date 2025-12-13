“Justo Bolívar debe replicarse en todo el país”, afirma viceministro Yefferson Dueñas

“La justicia se construye desde el territorio y no desde el escritorio; este programa Justo Bolívar debería replicarse en todo el país”, afirmó el viceministro Yefferson Dueñas, quien además resaltó que el programa será pionero el próximo año en la implementación de la Casa de Justicia Móvil.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, señaló que Justo Bolívar es “una revolución silenciosa”. “No es solo un consultorio jurídico ni una jornada esporádica, sino un modelo de justicia que brinda garantías reales a quienes históricamente no las han tenido”, explicó.

Por su parte, Javier Doria, secretario del Interior de Bolívar, informó que en 2025 se atendieron 15.568 personas, con especial enfoque en veredas y corregimientos de difícil acceso. “Realizamos 30 jornadas en municipios, incluida Cartagena, y con la ruta ‘Navegando al corazón del Magdalena, me enamoré de Bolívar’ atendimos a 6.011 personas en servicios de justicia”, añadió Doria.

Con la estrategia Justo Pa’ lo Pelaos se logró la atención de 7.672 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en temas relacionados con conflicto, violencia y abuso, mediante un trabajo articulado con instituciones educativas.

En el evento se destacaron dos convenios —uno con la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco y otro con el Ministerio de Justicia y del Derecho— que permitieron el fortalecimiento de 16 Comités Locales de Justicia y la realización del diagnóstico territorial sobre justicia en Bolívar.

Para 2026, el departamento tiene previsto poner en operación una unidad móvil de justicia y activar un chatbot que facilitará a los ciudadanos el acceso gratuito y sencillo a información y orientación judicial.