Incautación de media tonelada de pólvora en Cartagena

La Policía Nacional cuenta con un amplio dispositivo para garantizar la seguridad de los cartageneros y visitantes durante las festividades decembrinas, intensificando los controles y acciones para prevenir el almacenamiento, transporte, comercialización y uso de pólvora en toda la ciudad y su área metropolitana.

Cartagena de Indias, D.T. y C. En el marco del plan “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional en Cartagena, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, y la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura E-PAIS, y las patrullas de vigilancia se ha logrado la incautación de más de 500 kilos de Pólvora en diferentes sectores de la ciudad (Mercado de bazurto, avenida el lago, avenida Pedro de Heredia, sector San Andresito, barrios Martínez Martelo, San Fernando, y sectores de Olaya Herrera). Las incautaciones superan los $50.000.000 millones de pesos, los cuales están representados entre chispitas mariposas, cuatro golpes, volcanes, traqui traqui, velas romanas, voladores, velas crack, King Kong, bombazos y demás elementos de uso pirotécnico.

Es de resaltar que durante estos controles se han aplicado siete (07) medidas correctivas, por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana relacionados al incumplimiento del Articulo 30 Numeral 1 de la Ley 1801 “Artículo 30. Comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas en materia de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas, Articulo 1. Fabricar, tener, portar, almacenar, distribuir, transportar, comercializar, manipular o usar artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.”

La Policía Nacional sigue realizando un llamado a la ciudadanía para disfrutar de una celebración segura y en paz, evitando el uso inadecuado de pólvora, el exceso de bebidas alcohólicas y cualquier situación que genere hechos de intolerancia que pueda desencadenar riñas o hechos lamentables. Estas conductas, aunque parezcan menores, pueden terminar en consecuencias lamentables para la vida y la integridad de las personas.

“La institución reitera la importancia de que los padres, madres y cuidadores asuman con responsabilidad la supervisión de los menores, evitando que manipulen elementos pirotécnicos que puedan ocasionar graves quemaduras o lesiones. La pólvora debe estar siempre en manos de expertos y en espacios controlados”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Así mismo, invitamos a la comunidad a seguir colaborando con las autoridades, reportando oportunamente cualquier actividad relacionada con la venta, distribución o uso irregular de pólvora, así como el expendio de licor adulterado o cualquier conducta que afecte la seguridad y convivencia. Para ello, la Policía Metropolitana de Cartagena tiene habilitada la línea de emergencia 123 y el WhatsApp 3114072363 de la emisora Radio Policía Cartagena 106.0, donde pueden suministrar información de manera confidencial.

La Policía Nacional continuará desarrollando operativos de control en diferentes puntos de la ciudad, reafirmando su compromiso con la tranquilidad de los cartageneros y visitantes durante esta temporada decembrina. Nuestro propósito es que cada familia viva una Navidad segura, responsable y en armonía.