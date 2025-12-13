Hombre con tres anotaciones judiciales falleció por atentado sicarial en el barrio Bicentenario

En el barrio Bicentenario, al sur de Cartagena, se presentó el homicidio de una persona de 64 años y nacionalidad colombiana.

Integrantes de las patrullas de vigilancia, se dirigieron al sector La Gloria del barrio en mención, con el objetivo de verificar la información de una persona lesionada.

En la inspección se evidenció un cuerpo sin vida con varias lesiones por arma de fuego, identificado como Pablo Padilla Gutiérrez, a quien le figuran tres (3) anotaciones judiciales por concierto para delinquir agravado por darse para la extorsión, en los años 2011,2012 y 2014.

Lo que se pudo establecer es que dos sujetos en moto lo abordaron y uno de ellos lo impactó con proyectil provocando su deceso. Por su parte, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica a cadáver y condujeron los restos hasta la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla.

Los responsables no fueron capturados.