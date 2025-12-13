GAULA de la Policía en Bolívar lanza estrategia integral contra la extorsión al sector comercial

El GAULA de la Policía Nacional en Bolívar, en coordinación con las cámaras de comercio del departamento, realizó el lanzamiento de una estrategia preventiva y operativa dirigida a contrarrestar el delito de extorsión que afecta a comerciantes y empresarios.

Como parte de la iniciativa, se presentó un brochure especializado contra la extorsión, una herramienta pedagógica que explica de manera clara las distintas modalidades de este delito, orienta sobre los riesgos y describe un paso a paso para que cualquier víctima potencial sepa cómo reaccionar y dónde acudir para recibir apoyo. Estos materiales se están distribuyendo en puntos estratégicos junto a las cámaras de comercio, reforzando la cultura de autocuidado y protección en el gremio.

El mayor Andrés Felipe Moreno Cortina, comandante del GAULA en Bolívar, resaltó la importancia de acudir a las autoridades ante cualquier intento de extorsión:

“La recomendación número uno es denunciar oportunamente. Contamos con personal especializado que acompaña y orienta a los ciudadanos frente a cualquier modalidad de extorsión. Recuerden nuestra campaña: ‘Yo no pago, yo denuncio’. Línea gratuita 165, unidos contra el secuestro y la extorsión”.

La estrategia también contempla jornadas de socialización con comerciantes, empresarios y trabajadores del sector, donde se explican las conductas asociadas a la extorsión, los canales oficiales de denuncia y las medidas de prevención que cada establecimiento puede implementar para reducir riesgos. Estas actividades buscan fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la institución, reforzando la cultura de autoprotección.

De igual manera, se anunció la puesta en marcha de puntos móviles informativos en zonas de alta actividad económica. Allí, uniformados del GAULA brindarán orientación directa sobre cómo identificar señales de extorsión, cómo actuar ante una llamada sospechosa y qué procedimientos seguir para activar la ruta de denuncia. Con estas acciones, la Policía Nacional busca blindar al sector comercial en uno de los periodos de mayor dinamismo económico del año.

Con esta estrategia, el GAULA de la Policía Nacional reafirma su compromiso de acompañar, proteger y capacitar a los comerciantes del departamento, garantizando que la prevención y la denuncia sean las herramientas más efectivas para enfrentar la extorsión y fortalecer la seguridad ciudadana.