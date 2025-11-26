Grupo BIOS reafirma su compromiso en la lucha contra el hambre

Colombia

Grupo BIOS continúa avanzando con determinación en su propósito de nutrir a todos desarrollando el campo colombiano, reafirmando su compromiso con la seguridad alimentaria y la construcción de un futuro más próspero para todos.

Durante el pasado 23 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, la entidad hizo parte del concierto ‘Todos Juntos’, un encuentro que convocó a empresas, artistas y ciudadanos alrededor de una causa común: reducir el hambre en Colombia. Asimismo, mediante esta participación, quedó reflejada la convicción que mueve a esta organización: cuando se suman voluntades se transforman realidades.

¿Cómo las marcas del Grupo BIOS multiplican su impacto contra el hambre?

Previo y durante el concierto, Grupo BIOS, en conjunto con sus marcas Friko y Lorenzano, activó una campaña especial para invitar a los asistentes y a la comunidad digital a unirse a esta causa.

En ese sentido, por cada suscripción realizada en su formulario web, las marcas se comprometieron a donar 2 kilos de alimento para las comunidades apoyadas por los Bancos de Alimentos. Gracias a la participación de miles de personas, lograron consolidar una donación adicional de 3 toneladas de alimento, una contribución que impactará positivamente a familias que hoy enfrentan inseguridad alimentaria.

Vale la pena destacar que esta iniciativa se suma a los programas permanentes que son fortalecidos desde Grupo Bios junto a los Bancos de Alimentos, con quienes trabajan desde el sector agroindustrial para recuperar alimentos, reducir pérdidas y garantizar que productos nutritivos y de calidad lleguen a quienes más lo necesitan.

Asimismo, la entidad cree que la lucha contra el hambre se gana con acciones colectivas, sostenidas y responsables. Por eso continúan ampliando sus iniciativas, construyendo alianzas sólidas y movilizando a sus marcas, colaboradores y aliados para generar cambios reales en los territorios.