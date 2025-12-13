Disidencias podrían atacar estaciones de Policía en el sur del Tolima: esto dijo la gobernadora

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, reveló que luego del hostigamiento a la estación de El Limón en Chaparral el pasado 7 de diciembre, se podrían presentar nuevas acciones de grupos delincuenciales, durante este mes de diciembre, en corregimientos del sur del Departamento.

Por este motivo las autoridades del departamento mantienen especial vigilancia sobre la zona sur del departamento donde información de inteligencia advierte de este tipo de hechos durante lo que resta del año 2025.

La información fue entregada por parte de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, “Hace ocho días tuvimos un hostigamiento en el corregimiento de El Limón, municipio de Chaparral; y tenemos la alerta de que esos hostigamientos pueden seguir presentándose durante este mes. Estamos, obviamente, haciendo toda la contención posible”.

¿Cuáles son las estaciones de Policía qué podrían ser atacadas?

Según la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, las estaciones de Policía del Limón, Bilbao, Gaitania y la de Herrera, “Tenemos alguna información de que se quieren realizar estos hostigamientos”.

Por otra parte, resaltó que se mantiene comunicación diaria y directa con todos los comandantes de la Fuerza Pública establecidos en el territorio tolimense. “Con seguridad todo y sin seguridad nada; y ahorita más que nunca estamos trabajando fuertemente en ese tema. Yo mantengo una comunicación permanente con los comandantes de la Policía, del Ejército, de la Fuerza Aeroespacial”.

Finalmente, Matiz aseguró que una de las acciones ha sido el fortalecimiento de la Fuerza Pública con operaciones de control en los municipios del sur del departamento para repeler cualquier ataque que se pueda presentar en esas zonas.