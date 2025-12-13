Crean veeduría para vigilar las campañas a Cámara de Representantes del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Alba Lucía García, exprecandidata a la Cámara de Representantes por el Tolima, anunció que creará una veeduría electoral luego que no pudiera participar en la contienda electoral de marzo de 2026 por la decisión de cambio Radical de no sacar lista en la región.

“Esta es una declaración de principios, pienso hoy que son muy escasos en la política tolimense, para mi la dignidad en política no se negocia, se demuestra y eso es lo que he tratado de hacer con cada uno de mis actos”, destacó García.

A la vez mencionó que “Yo cuando tomé la decisión de entrar a la política, de dejar a un lado lo que estaba haciendo, no vine a acomodarme, vine fue a elevar el estándar del debate, por eso siempre pedí espacios de debate e ideas para contarle a los tolimenses que queríamos para ellos”.

La exsecretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Ibagué aseguró que en el Tolima existe una simulación de cambios, en donde el sistema no permite que haya el relevo en los espacios de participación y elección popular.

“Aunque mi liderazgo no depende de un aval, depende de la confianza de la gente, no depende de una curul o de un cargo, por eso seguiré trabajando por el departamento”, resaltó.

García anunció que seguirá trabajando ahora desde una veeduría electoral que le haga seguimiento a las campañas para que los ciudadanos conozcan el reporte del manejo de dineros y las cuentas de las campañas que participarán en las elecciones del 2026 en el Tolima.