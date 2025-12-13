Convocan a sesiones extraordinarias al Concejo de Cartagena para evaluar tres proyectos de acuerdo

Por medio del Decreto 2285 del 12 de diciembre de 2025, Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena, convocó a sesiones extraordinarias en el Concejo, desde mañana 13 de diciembre hasta el próximo 23 de diciembre. En este periodo, la corporación deberá estudiar tres proyectos de acuerdo, presentados por el Distrito.

El primero de ellos es el que autoriza al alcalde Turbay Paz para la enajenación del predio denominado “Complejo de Raquetas” en el barrio Pie de La Popa. Por otro lado, el segundo, es una iniciativa que busca modificar el Acuerdo 039 de 2004, y así actualizar las tarifas de los servicios especiales que presta el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la regulación de la emisión de permisos de seguridad humana y contra incendios, entre otras disposiciones bomberiles.

Por último, el tercer proyecto de acuerdo presentado es el No. 084 del 2025, el cual busca establecer lineamientos para promover el acceso al internet y su uso universal en la ciudad, como un servicio público esencial. Con esta iniciativa distrital, se busca establecer medidas para la mitigación de la brecha digital en las Localidades de Cartagena, promoviendo proyectos de cobertura gratuita de internet, entre otras estrategias.

Concejales podrán elegir al nuevo contralor (a) de Cartagena

El pasado 30 de noviembre, durante la clausura del tercer y último período de sesiones ordinarias del Concejo Distrital, se suspendió la elección del nuevo contralor o contralora de Cartagena, debido a la renuncia a último momento de una de las aspirantes, lo que motivó que se recompusiera la terna de elegibles.

El proceso de elección se suspendió en ese entonces, ya que la norma establece que, tras recomponer la terna, el nuevo ternado debe aceptar su inclusión y, posteriormente, debe haber un periodo de cinco días hábiles para que la ciudadanía presente observaciones y el Departamento Administrativo de la Función Pública practique un examen de integridad al nombre entrante y la Mesa Directiva del Concejo debe verificar los requisitos un día antes de la entrevista.

Sin embargo, como todo se dio el último día de sesiones ordinarias, el proceso quedó automáticamente suspendido.

Por ello, en el Decreto 2285 del 12 de diciembre de 2025, el alcalde Dumek Turbay, de conformidad con la autonomía y las competencias constitucionales y legales del Concejo, dispuso que en este periodo los cabildantes podrán adelantar las actuaciones procedentes para la elección del nuevo contralor (a) de Cartagena, desde el escenario en el que quedó suspendido el pasado 30 de noviembre.