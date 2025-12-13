Colombia lidera la avicultura mundial

En un hito sin precedentes para Latinoamérica, Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), fue designado como vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo del International Poultry Council (IPC), conocido como el Consejo Mundial del Pollo.

Este cargo, que abarca el período 2026-2029, representa la primera vez que un representante hispanoamericano ocupa una posición de tal influencia en la agenda global del sector.

Tradicionalmente, el liderazgo del IPC ha estado en manos de potencias avícolas como Estados Unidos, Canadá, Brasil y el Reino Unido.

La elección de Moreno no solo es un logro personal, sino un reconocimiento histórico que posiciona a Colombia y a toda la región en el más alto nivel de decisión de la industria avícola mundial.

Su postulación recibió el apoyo unánime de delegaciones de Europa, China, Brasil y Estados Unidos, reflejando la confianza en su trayectoria dedicada a la defensa gremial, la competitividad y la sostenibilidad.

Este voto de confianza internacional valida los avances de la avicultura colombiana en solidez institucional, bioseguridad superior, sostenibilidad ambiental y social, y comercio responsable. Desde su nueva posición, Moreno podrá incidir directamente en las prioridades estratégicas globales, incorporando la visión y experiencias de Colombia y Latinoamérica en las discusiones centrales del IPC.