Senadora Lorena Ríos no descarta posibilidad de retirar ponencia alternativa de Reforma a la Salud

Se dilata debate de la reforma a la salud en Comisión Séptima: se retomaría hasta la próxima semana. Foto: suministrada.

La senadora Lorena Ríos no descartó la posibilidad retirar la ponencia alternativa de la Reforma a la Salud y así mismo votar a favor del archivo de la iniciativa en la próxima sesión.

Según dijo, junto con las senadoras Norma Hurtado y Ana Paola Agudelo, firmantes de dicha ponencia, están evaluando dicha decisión. Eso sí, explicó que si se confirma que la reforma no cuenta con aval fiscal, no podrán apoyarla.

“Estamos en un diálogo las tres, precisamente para establecer si retiramos o no esta reforma alternativa de la discusión del lunes. Pues si no hay viabilidad fiscal, no habría reforma”.

Agregó la senadora Lorena Rios que evaluarán todos los escenarios posibles en caso de que la votación se lleve a cabo el próximo lunes 15 de diciembre. Mencionó, de hecho, que es probable que ninguna de las tres ponencias que están radicadas, incluidas la de archivo y la positiva del Gobierno, tengan mayorías.

“Las tres nos sentaremos a mirar todos los escenarios para nuestra votación del día lunes, si se vota el día lunes, porque tampoco sabemos si el día lunes se vota. Pero también es posible que ninguna ponencia tenga mayoría”.

Hay que señalar que el pasado miércoles el presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto, informó que citaron al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que en la próxima sesión explique de dónde saldrán los recursos para financiar la Reforma a la Salud.