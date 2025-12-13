Cámara de Comercio de Cartagena certifica a 20 nuevos mediadores escolares en María La Baja

En el marco de sus 110 años tejiendo progreso en Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena realizó el cierre del Programa de Fortalecimiento de Mediación Escolar en la Institución Etnoeducativa Técnica Acuícola San Francisco de Asís, en el municipio de María La Baja, donde se instauró el nuevo Centro de Mediación Escolar y se certificaron 20 estudiantes de grados 9.º y 10.º como mediadores formados para promover el diálogo y la resolución pacífica de conflictos en su comunidad educativa.

Este proceso, liderado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la entidad, también benefició a 20 docentes que participaron en talleres lúdicos, entrenamientos en habilidades blandas y ejercicios colaborativos que permitieron construir una nueva ruta institucional para el manejo de conflictos escolares.

Un avance para la construcción de territorios de paz

La Cámara de Comercio de Cartagena reafirma con este proyecto su compromiso con la transformación social de los territorios, impulsando herramientas de mediación que fortalecen la convivencia y el tejido comunitario. Desde 2011, el Centro de Arbitraje y Conciliación ha logrado consolidar más de 100 centros de mediación escolar en Bolívar y recientemente certificó este mismo programa en la institución Marymount del Atlántico, demostrando que cada vez más colegios adoptan esta metodología para construir ambientes educativos más pacíficos y felices.

Fortalecer la convivencia desde las aulas es clave para construir territorios de paz y generar entornos educativos más seguros. “Cada mediador escolar certificado se convierte en un faro de convivencia para su comunidad. Este programa refleja nuestro compromiso con formar generaciones capaces de transformar sus entornos desde el diálogo, la empatía y la colaboración. En la Cámara de Comercio de Cartagena seguiremos acompañando estos procesos porque construir territorios de paz también es construir competitividad y bienestar para Bolívar”, destacó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la entidad.

El programa desarrollado en María La Baja consolidó un proceso formativo que integró sesiones prácticas, simulaciones, trabajo en equipo y actividades pedagógicas orientadas a fortalecer habilidades como la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía y la gestión de conflictos, permitiendo que la institución cuente hoy con un Centro de Mediación Escolar propio y sostenible para promover un clima escolar respetuoso y prevenir situaciones de riesgo.

De cara a 2026, la Cámara de Comercio de Cartagena proyecta expandir este modelo a más instituciones educativas públicas y privadas de Bolívar y el Caribe, fortaleciendo una red escolar articulada con el CAC y potenciando el liderazgo juvenil como motor de paz.