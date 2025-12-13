Camacol Bolívar entregó reconocimiento a Aguas de Cartagena por sus 30 años de servicio

La Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol Bolívar realizó un reconocimiento a Aguas de Cartagena, con motivo de la celebración de sus 30 años de trayectoria y su aporte al desarrollo y bienestar de la ciudad, consolidándose como un referente de gestión eficiente.

En el encuentro, el presidente de la Junta Directiva de Camacol Bolívar, Jaime Hernández, y el gerente de Camacol, Irvin Pérez, entregaron una placa conmemorativa al gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas, destacando el compromiso de la empresa con la calidad del servicio, el mejoramiento continuo y la sostenibilidad urbana.

Hernández destacó que Aguas de Cartagena “ha sido un aliado fundamental para el crecimiento organizado y sostenible de la ciudad”. Por su parte, John Montoya agradeció el reconocimiento y reiteró el compromiso de la compañía con la mejora continua y la expansión de sus servicios para el beneficio de todos los cartageneros.