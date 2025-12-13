Cae presunto delincuente por homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego

En desarrollo del ´Plan Cazador´, nuestros uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, adelantan planes de registro y control a personas, en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en las zonas turísticas de la ciudad, tendientes a la reducción en los indicadores de criminalidad.

Cabe mencionar, que, mediante controles y solicitud de antecedentes desplegados por nuestros uniformados en el barrio La Quinta el sector de la calle 33, fue detenido un hombre de 38 años, conocido como ‘El Javi’, requerido mediante orden de captura por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, orden judicial vigente emanada por el Juzgado 21 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, donde será puesto a disposición.

En lo corrido del año se han capturado 5.843 personas, de las cuales 128 han sido por homicidio.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.