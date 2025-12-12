Druo: la empresa colombiana que cambia las reglas de los pagos digitales en el mundo

Pagar con tarjeta parece simple, pero detrás de una compra de 100 pesos hay entre seis y doce intermediarios que se quedan con parte del dinero antes de que llegue al comercio. Esa estructura, intacta desde hace más de 50 años, hace que los negocios reciban 93 o 95 pesos por cada 100 que paga un usuario.

Alejandro Pinzón y Simón Pinilla vieron en ese “peaje invisible” un problema global y decidieron construir una solución que eliminara intermediarios, redujera costos y aumentara la seguridad.

Así nació Druo, una plataforma tecnológica que permite que el dinero viaje directamente entre la empresa y la cuenta bancaria del cliente, con una comisión fija del 0,5%. El sistema, además, multiplica hasta por 25 la protección contra el fraude y amplía la cobertura: no solo funciona con tarjetas, sino también con cuentas bancarias y billeteras digitales.

Pinzón, experto en productos tecnológicos para compañías como Casa Editorial El Tiempo, Coca-Cola, El Dorado y Denver Airport, se encargó del desarrollo del sistema. Por su parte, Pinilla, con experiencia consolidando empresas como Uber Eats, Tembici y SumUp, lideró la expansión financiera y comercial. Aunque comenzaron en Colombia, su visión fue global desde el día uno.

Crecimiento acelerado y expansión internacional

Druo se lanzó a finales de 2021 y en apenas tres años ya opera en Colombia, México, Perú y Estados Unidos, con planes de llegar a más de 30 países en 2026, especialmente en economías del G20.

Actualmente, estiman los fundadores, la plataforma ya sería el método de pago preferido por casi un millón de usuarios. Una de las razones, indican, puede ser el hecho de que el desarrollo ya permita cargos directos a más de mil millones de cuentas bancarias de cerca de 10.000 instituciones financieras. Solo en el tercer trimestre de 2025 procesó 57,8 millones de dólares, un crecimiento interanual del 188%. En total, desde su lanzamiento, Druo ha procesado 294 millones de dólares en transacciones.

Estos resultados impulsaron una ronda de inversión semilla, gestionada por Alejandro y Simón y liderada por Global PayTech Ventures (GPT), el fondo encabezado por Javier Pérez, expresidente de Mastercard en Europa y América Latina.

Con ese capital, Druo proyecta su entrada a mercados de Europa, Asia y Medio Oriente, con un objetivo claro: convertirse en uno de los nuevos estándares globales de pagos directos.

Pinilla lo resume así: “Las soluciones a problemas grandes no pueden ser locales. Druo nació global. Queríamos demostrar que los colombianos también pueden cambiar un sistema que lleva décadas sin transformarse”.

Por un lado, para los comercios, el beneficio inmediato es contundente: ahorrar millones en comisiones anuales, acelerar los tiempos de transferencia y mejorar la seguridad transaccional sin depender del ecosistema tradicional de tarjetas.

De otra parte, para los usuarios, el sistema ofrece una experiencia rápida, con encriptación avanzada y sin entregar datos personales o financieros a los comercios. “La seguridad es un pilar. Desarrollamos monitoreo en tiempo real y protocolos que protegen al usuario sin fricciones”, explica Pinzón.

“No queríamos crear una empresa para Colombia y luego intentar escalarla. Queríamos crear desde el inicio una tecnología que pudiera operar en cualquier país del mundo”, aclara Simón Pinilla.

Hoy, Druo demuestra que la innovación financiera también habla español. Y que desde Bogotá se puede cambiar un sistema global que parecía intocable.

Alejandro Pinzón y Simón Pinilla hacen parte de los 100 Nuevos Líderes de Colombia: