Autoridades tras la pista de un preso que se fugó de la estación Centro de Cúcuta

Cúcuta

En las estaciones de policía del Área Metropolitana de Cúcuta continúan presentándose fuga de personas privadas de la libertad.

Josnaider Enrique Lanza Sánchez, quien había sido capturado por el delito de extorsión, se fugó en las últimas horas de la estación Centro de la ciudad de Cúcuta.

Lanza Sánchez de 18 años, fue capturado el pasado mes de septiembre, señalado como presunto responsable del delito de extorsión. El hecho se registró cerca de un centro comercial, cuando este joven habría intentado dejar un sobre de manila con un mensaje intimidatorio, exigiendo el pago de dinero a un comerciante.

De momento se desconocen cómo se dio la fuga de esta persona, mientras las autoridades aseguran que están tras la pista de este presunto delincuente.

Recordemos que en múltiples oportunidades se han presentado fuga de presos de diferentes estaciones de policía en el Área Metropolitana de Cúcuta, siendo Villa del Rosario y la estación Centro, los epicentros donde más se han presentado estos casos.