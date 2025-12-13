Autoridades refuerzan controles al sistema financiero en navidad

Cúcuta

Las actividades comerciales que por esta época se disparan con ocasión de las fiestas de fin de año motivó a la policía metropolitana de Cúcuta a elevar los controles en el sistema financiero.

Es por ello que desde el área operativa las autoridades han dispuesto de nuevas unidades encargadas de la vigilancia en el sector bancario y en áreas de mayor influencia comercial.

Frente a ello, la policía metropolitana de Cúcuta creó un equipo de reacción especial acompañado de policía judicial para evitar hechos como hurtos, fleteos, taquillazo entre otras modalidades en esta época.

“Lo que se pretende es garantizar la seguridad, brindar acompañamiento al que lo requiere y mantener controles especiales en entidades financieras con alta de manda en el movimiento bancario” dijo uno de los uniformados a Caracol Radio.

Las autoridades en Cúcuta han reconocido una disminución de estos delitos ante las acciones preventivas que se han venido adelantando y al desmantelamiento de organizaciones dedicadas a esas acciones delincuenciales.