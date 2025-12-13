Así será el COMPI navideño: las obras que el gobernador Yamil Arana entregará en diciembre

“Venimos cargados de obras, porque queremos que esta Navidad sea especial para miles de bolivarenses. Esto es lo que hace este programa, solucionar los problemas del metro cuadrado de la gente llevando una solución rápida y de calidad”, explicó el gobernador Yamil Arana.

Estas son las intervenciones que están listas para ser entregadas en diciembre:

1. Olaya Herrera – Sector 11 de Noviembre (Cartagena)

Construcción de dos calles pavimentadas (calles 32 y 33) con una longitud total de 180 metros lineales y un ancho de 5 metros. La obra beneficia directamente a 80 hogares del sector.

2. Barrio 9 de Abril – Diagonal 26A, Calle Las Delicias (Cartagena)

Pavimentación de 100 metros de vía con 4 metros de ancho, mejorando la accesibilidad de 36 viviendas del sector.

3. San Juan Nepomuceno – Calle Nuevo Valle - Pavimentación de 343 metros de vía con andenes nuevos, impactando a cerca de 200 viviendas y beneficiando al Centro de Infancia, la Escuela de Música y el polideportivo del barrio.

4. Barrio Rosedal – Cancha multifuncional (Cartagena) - Construcción de una cancha multifuncional con parque infantil, zona biosaludable y espacio para adultos mayores. Más de 2.000 personas de los barrios Rosedal, María Cano, Camilo Torres, La Esmeralda y Santander serán beneficiadas.

5. Barrio 2 de Noviembre – Magangué - Remodelación de una cancha multifuncional de 898,85 m², que contará con parque infantil, zona biosaludable y espacio para adultos mayores.

6.Santa Cruz de Mompox – Tercera calle del barrio La Granja - Pavimentación en concreto rígido de 180 metros lineales, con andenes de 60 cm y bordillos reforzados. La intervención mejora la calidad de vida de 60 familias.