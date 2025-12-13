Andrés Julián Rendón destaca agenda con EE. UU. y alerta por seguridad en Colombia

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó un balance positivo tras finalizar su agenda de trabajo en Estados Unidos, donde sostuvo encuentros con el Departamento de Estado y distintos centros de pensamiento, con énfasis en cooperación internacional, inversión y la situación de seguridad que atraviesa Colombia.

Rendón señaló que la visita permitió afianzar las relaciones históricas entre Colombia y Estados Unidos, esta vez con un enfoque directo en los gobiernos subnacionales y el sector privado, un escenario que, según explicó, abre nuevas posibilidades de articulación para los territorios.

Durante los encuentros, el mandatario antioqueño expuso las preocupaciones por el deterioro de la seguridad en el país, así como los principales proyectos y desafíos que enfrenta Antioquia, especialmente en materia de infraestructura vial y férrea, considerados estratégicos para el desarrollo regional.

El gobernador también indicó que desde el gobierno estadounidense existe una intención clara de promover inversiones de capital norteamericano que puedan sustituir la participación de países como China, lo que representaría oportunidades relevantes para Antioquia en distintos sectores productivos.

Finalmente, Rendón afirmó que en los próximos días dará a conocer detalles y posibles resultados concretos de la visita, con la expectativa de que se traduzcan en avances para el departamento tras esta agenda internacional.