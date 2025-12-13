Alma Physco oficializó candidatura a la Cámara por la Circunscripción Especial de Afrodescendientes

Ante más de 500 asistentes, Alma Physco lanzó oficialmente su candidatura a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de Afrodescendientes, haciendo un llamado a la unión de todos los colombianos para recuperar la dignidad, la justicia social y una representación auténtica para las comunidades negras del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con el número 302 en el tarjetón, Physco presentó su compromiso de ser la voz de los territorios históricamente olvidados, impulsando desde el Congreso proyectos que transformen la vida de miles de familias afro en el Pacífico, Caribe y otras regiones donde la presencia del Estado ha sido insuficiente.

Nacida en Buenaventura, Valle del Cauca, Alma reafirmó su propósito de honrar las raíces que la formaron y trabajar por la protección de los derechos de los afrocolombianos, ampliando su acceso a oportunidades y construyendo un país más equitativo.

Durante su intervención señaló:

“Hoy me postulo para una curul Afro, para ser la representante nacional no solo del mulato y del gupitero, sino de aquel pescador, del alumno, del deportista que lleva en su sangre un legado rico en cultura. Nuestra convicción es firme: es hora de que las voces de las comunidades afrodescendientes sean escuchadas y respetadas en el ámbito político nacional e internacional”.

Enfoque Programático

1. Paz y Reconciliación para los Territorios Afro

Fortalecimiento de iniciativas comunitarias, reparación colectiva y garantías para el desarrollo integral.

2. Superación de la Pobreza y Reactivación Regional

Impulso a economías locales, infraestructura y proyectos estratégicos como acueductos comunitarios liderados por mujeres, asegurando bienestar y acceso a servicios esenciales.

3. Lucha contra la Desigualdad y la Exclusión Histórica

Defensa de derechos étnicos, acceso a educación superior, empleo digno e inversión pública en territorios excluidos. Promoción de una agenda legislativa que reconozca la deuda histórica del Estado con las comunidades negras del Pacífico y el Caribe.

4. Agenda de Género y Protección de las Mujeres Afro

Programas para prevenir y reducir las violencias basadas en género.

Mayor participación política y económica de las mujeres afro mediante liderazgo, formación y autonomía financiera.

Garantías para madres cabeza de hogar, cuidadoras y mujeres emprendedoras.