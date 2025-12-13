A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

A Vivir Que Son Dos Días desde Ibagué

En Ruta Por Las regiones, A Vivir Que Son Dos Días llegó a Ibagué para contar las riquezas naturales, gastronómicas y culturales del Tolima, a través de las historias y voces de sus protagonistas.

Durante el programa se abordaron relatos sobre gastronomía, desarrollo económico, seguridad e innovación para la región. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, compartió los principales proyectos y apuestas del departamento y sus municipios, enfocados en el crecimiento y bienestar del territorio.

El café, la lechona y la música fueron protagonistas del programa. Artesanos, productores y cocineros narraron cómo nacen y se consolidan sus proyectos gastronómicos, reflejo de la identidad y tradición tolimense.

Para el cierre del programa desde la capital musical de Colombia, la música armonizó y ambientó el programa con la voz de Juliana Valdiri, cantautora ibaguereña que lleva la identidad cultural de la región y la música colombiana a distintos escenarios del país.

