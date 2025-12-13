400 niños reciben regalos de tripulantes de cruceros

En una mañana llena de sonrisas, música y espíritu navideño, más de 20 voluntarios del crucero Brilliant Lady, de la línea Virgin Voyages, visitaron la Institución Educativa del barrio Ceballos para entregar 400 regalos a niños de las comunidades de Ceballos y San Isidro Bajo, en el marco del Gift Project, iniciativa liderada por la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).

La actividad fue posible gracias a la articulación entre la FCCA, la línea de cruceros Virgin Voyages, ProColombia, y el Grupo Puerto de Cartagena, a través de su Fundación Puerto de Cartagena y de la Terminal de Cruceros, las cuales organizan toda la logística de la actividad y tienen en cuenta a las personas con las que trabajan durante todo el año.

Un encuentro que ilumina miradas

Los voluntarios, parte de la tripulación del Brilliant Lady, dedicaron su tiempo libre para participar en esta jornada comunitaria que ya es tradición en varios destinos del Caribe. Entre ellos se encontraba Óscar Navarro, voluntario mexicano, quien destacó el momento más conmovedor de la actividad:

“Lo más bonito fue ver los ojos de los niños brillar con Santa y con los regalos. Es un recuerdo que nos llevamos en el corazón; somos personas alegres y nos encanta poder llevar de nuestra alegría a los lugares que visitamos”, expresó.

El ambiente festivo estuvo acompañado por presentaciones culturales y dinámicas que prepararon a los niños para la esperada llegada de Santa. La entrega de regalos se hizo por edades, desde niños de 1 años, hasta 12 años, convirtiendo el encuentro en una escena llena de ternura y sorpresa.

Un esfuerzo conjunto que transforma

Para la Terminal de Cruceros, este programa representa una oportunidad de conectar a las tripulaciones con las comunidades locales desde una perspectiva humana.

“Es una alegría volver a vivir estas jornadas que unen culturas y celebran la Navidad desde la solidaridad. Gracias al compromiso de la FCCA, Virgin Voyages, ProColombia y la Fundación Puerto de Cartagena, entregamos 400 regalos a niños de Ceballos y San Isidro Bajo, en un encuentro lleno de emoción y sentido comunitario”, afirmó María Emilia Bonillas, coordinadora de la Terminal de Cruceros de Cartagena.

El verdadero espíritu de la Navidad

La jornada concluyó entre abrazos, fotos y un agradecimiento colectivo que reafirmó el propósito del Gift Project: unir culturas, generar sonrisas y llevar esperanza a las comunidades en los destinos de cruceros.

El Gift Project, promovido por la FCCA, continúa consolidándose como un puente de integración en el Caribe, recordando que la Navidad es un tiempo para compartir y crear lazos que trascienden fronteras. Contó con el acompañamiento de las entidades mencionadas, además de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias y la Secretaría de Turismo.

Con esta actividad, la FCCA, ProColombia, Virgin Voyages y el Grupo Puerto de Cartagena más el acompañamiento de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias y la Secretaría de Turismo ratifican su compromiso con el desarrollo comunitario y con la construcción de experiencias de impacto positivo en Cartagena y sus comunidades.