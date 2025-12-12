Vigilante recibió 14 cuchilladas en Magangué tras oponerse al hurto de unas luces navideñas

En el barrio La Florida sector Juanda de la Torre, municipio de Magangué- Bolívar, se presentó el homicidio por arma blanca (cortopunzante) de Joaquín Olivero Martínez de 50 años de edad.

Los hechos se registraron en vía pública, donde al parecer varios jóvenes en riesgo se abalanzan sobre la víctima con cuchillo. Luego de cometer el hecho este grupo huyó del lugar; la persona lesionada alcanzó a ser auxiliada por residentes del sector quienes lo trasladaron hasta el hospital La Divina Misericordia donde llegó sin signos vitales.

El hoy occiso se desempeñaba como vigilante del barrio donde ocurrió la tragedia

Según información suministrada por familiares, fue agredido por pandilleros que pretendían hurtar unas luces navideñas que decoran una de las calles de la comunidad.

El ahora difunto recibió catorce heridas por arma cortopunzante en la región escapular (espalda) derecha.