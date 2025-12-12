Viernes 12 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Aumenta la cifra de quemados con pólvora en el Quindío, las autoridades reportan 13 afectados en solo 12 días del mes de diciembre

Y es que es alta la preocupación en el departamento por el uso de la pólvora que ha generado afectaciones a 13 personas en lo que va del mes de diciembre.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez sostuvo que es muy compleja la situación puesto que se encienden las alarmas porque de seguir subiendo las cifras podría ubicarse al Quindío entre las cinco regiones con más lesionados por pólvora en el país.

Fue claro que la preocupación también se centra en que algunas entidades territoriales no prohíben, sino que incentivan la venta de este tipo de elementos lo que genera mas complejidad a la hora de establecer los respectivos controles.

Según el instituto nacional de salud, seis de los casos de quemados con pólvora se registraron el 8 de diciembre donde el 72% fue afectado por la manipulación de este tipo de elementos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy habrá jornada de vacunación nocturna en Armenia, desde la alcaldía invitan a los ciudadanos a participar en las jornadas de vacunación que se cumplirán en horarios accesibles para padres trabajadores.

La Administración Municipal reiteró la importancia de mantener los esquemas completos para la protección contra enfermedades prevenibles.

La jornada contará con biológicos dirigidos a mujeres de 10 a 49 años, embarazadas desde la semana 14, niñas y niños de 9 a 17 años para la aplicación del VPH, menores de 5 años, niños nacidos entre 2010 y 2019 para Sarampión y Rubéola, así como población mayor de 50 años o personas con enfermedades crónicas que requieren vacuna contra la Influenza según los lineamientos vigentes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos nuevos hechos de criminalidad en el Quindío, los casos recientes se registraron en los municipios de La Tebaida y Quimbaya

El hecho se registró en la noche del miércoles 10 de diciembre en inmediaciones del colegio Santa Teresita ubicada en la carrera 10 con calle 12 del municipio de La Tebaida.

El secretario de Gobierno de la localidad, Ramón Baena manifestó que cerca de las 8 de la noche se presentó el lamentable hecho. Afirmó que la víctima fue identificada como James Martínez quien se dedicaba a la mecánica de motos y se encontraba en su taller donde fue agredido por los sicarios.

De otro lado, en el municipio de Quimbaya fue lesionado con arma de fuego Anderson Espinoza Rico de 36 años de edad, momentos en que se encontraba al interior de su vivienda donde fue agredido por un hombre quien huyó del lugar con rumbo desconocido.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En dos operativos que adelantaron las tropas del Batallón de Alta Montaña N.º 5, adscritas a la Octava Brigada en coordinación con la Seccional de Tránsito y Transporte del Quindío se lograron dos resultados contra el narcotráfico en la vía La Línea puntualmente en el túnel Oso de Anteojos del municipio de Calarcá.

El teniente coronel Franklin Camilo Noguera, comandante del Batallón Alta Montaña N.°5 informó que el primero de estos hallazgos fue en un bus de transporte interdepartamental, cuando el perro realizaba labores de verificación en la bodega del automotor y fue así como durante el registro los soldados hallaron 35 paquetes ocultos en 2 maletas, los cuales fueron incautados, y 2 personas que los transportaban fueron capturadas en flagrancia.

Asimismo, mencionó que el otro caso estuvo relacionado con un hombre que se movilizaba en un vehículo de transporte público y fue capturado en flagrancia cuando transportaba 6 kilogramos de marihuana en una maleta.

Sostuvo que al parecer la droga pertenecería a grupos delincuenciales organizados dedicados al narcotráfico y tendría como destino el microtráfico en Bogotá.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría de Gobierno de Calarcá informó que llevaron a cabo nuevas jornadas de caracterización y recuperación de zonas que estaban siendo empleadas como áreas de habitación y consumo.

Durante las intervenciones, los equipos técnicos realizaron un proceso detallado de identificación de personas en situación de calle y la recuperación integral de espacios públicos que habían sido tomados para uso indebido.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Frente a la posibilidad de que Colombia brinde asilo político a Nicolás Maduro, el expresidente Álvaro Uribe dijo que en Venezuela han dado asilo a terroristas y no se puede ser aliado de ellos

En el marco de su visita al Quindío, el expresidente sostuvo que uno de los grandes problemas del país es la alianza del gobierno de Gustavo Petro con Nicolás Maduro.

Aseguró que Iván Cepeda es un confeso aliado de Nicolás Maduro donde el problema radica en que el gobierno venezolano le ha dado asilo a las FARC, ELN, al narcotráfico y a grupos terroristas de otros países.

Sostuvo que el enfoque del presidente de Estados Unidos Donald Trump es que si Venezuela amenaza la seguridad nacional sirve de camino para que salga todo el narcotráfico de Colombia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, tres partidos políticos anunciaron una alianza de cara a las próximas elecciones a la Cámara de Representantes, el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, y el Partido MIRA presentaron oficialmente su coalición electoral

Durante el encuentro, los partidos expusieron los fundamentos de esta alianza, los objetivos que compartirán para trabajar por el departamento y los compromisos que asumen bajo principios de transparencia, participación ciudadana y respeto democrático

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La autoridad ambiental en el Quindío alertó porque en época navideña aumenta en un 15% el tráfico de fauna silvestre

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Juan Esteban Cortés dijo que de acuerdo con los registros con los que cuentan refleja que el tráfico de fauna silvestre incrementa en la temporada decembrina. Explicó que toda la dinámica del turismo implica que con el flujo de personas que habitan en diferentes regiones encuentran atractivo sustraer fauna o flora.

Fue claro que una especie puntual de mayor representatividad no se tiene, sin embargo, han evidenciado que todo el tema de tortugas y orquídeas es muy dado a que se trafique.

Aseguró que los reptiles son muy llamativos para las personas por eso generan un alto tráfico en el marco de la actual temporada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La alcaldía de Armenia adjudicó contrato de renovación de red semafórica, 45 mil millones de pesos fueron destinados al proyecto que incluye un centro de control

Uno de los temas más complejos en movilidad en la ciudad tiene que ver con el servicio intermitente de los semáforos y por eso la necesidad de renovarlos.

Precisamente la Alcaldía de Armenia adjudicó a la Unión Temporal Semaforización y Movilidad S&S Armenia, el contrato de suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento del sistema de semaforización para Armenia, con el que se modernizarán las intersecciones y se implementará un moderno centro de control de tráfico.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde empresas públicas de Armenia advierten que van 73 funcionarios que han resultado lesionados en accidentes laborales

En efecto los accidentes han afectado a funcionarios de diferentes áreas de la entidad, especialmente a los procesos pertenecientes a la Subgerencia de Aseo, donde el personal operativo enfrenta riesgos permanentes durante la recolección de residuos en distintos sectores de la ciudad.

Laura Acosta es líder de la oficina de seguridad y salud en el trabajo de Empresas Públicas de Armenia quien señaló que durante el año se han registrado 73 situaciones repentinas que han generado lesiones a trabajadores principalmente en procesos operativos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La administración de Filandia proyecta una alta afluencia de turistas en fin de año, respaldada por su amplia oferta hotelera y por los ajustes en movilidad que incluyen parqueaderos, códigos QR de orientación y mejor control vehicular

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde del municipio de Filandia instó a la Fiscalía para emitir orden de captura en contra del hombre señalado de llevarse a una menor de edad a otra región del país

El caso generó bastante solidaridad en la comunidad puesto que la madre de la menor de 13 años estaba desesperada al no saber de su paradero. Después se conoció que la menor identificada como Samantha Osorio Soto se habría ido de la casa con un adulto, sin embargo, actualmente se encuentra en el seno de su hogar.

El alcalde del municipio de Filandia, Duberney Pareja dijo que el hecho le genera indignación por eso realizó un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que emita orden de captura por el delito de secuestro agravado al hombre señalado de llevarse a la menor.

Exaltó que, aunque la menor regresó con su familia es clave sentar un precedente puesto que el hombre actualmente está fugado y es investigado incluso por otros delitos contra los menores de edad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades en Armenia advierten que debido a los controles en sitios críticos de habitantes de calle se dispersan a otras zonas de la ciudad

Una de las mayores problemáticas en la ciudad es la relacionada con la proliferación de habitantes de calle que impactan directamente en la percepción de seguridad.

Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que es un tema de prioridad por lo que disponen de 60 uniformados dedicados al registro donde les quitan armas blancas, estupefacientes y los elementos usados para el consumo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En desarrollo del Proyecto Cambio mi Casa, ejecutado bajo un convenio administrativo firmado entre la Gobernación del Quindío y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se realiza un riguroso seguimiento a los mejoramientos de vivienda que avanzan en diversos municipios del departamento.

Desde la gobernación informaron que Las inspecciones efectuadas en La Tebaida, Buenavista, Circasia y Pijao, confirmaron el avance positivo de las obras y la correcta implementación de las mejoras, orientadas a responder a necesidades reales y prioritarias de las familias beneficiadas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Entre lágrimas y sonrisas, adolescentes y jóvenes bajo protección del Bienestar Familiar Regional Quindío, en el Centro de Atención Especializada La Primavera, culminaron exitosamente sus estudios en básica secundaria y educación media. avance que representa un paso fundamental en la consolidación de sus proyectos de vida, a través de una alianza con la Institución Educativa General Santander.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Comando del Departamento de Policía Quindío, en el marco de la Conmemoración por los 134 años de la Policía Nacional y en la ceremonia de exaltación a integrantes del cuerpo policial, la secretaria de Turismo, Juana Camila Gómez recibió el Escudo del Departamento del Quindío de la institución, otorgado por el coronel Luis Fernando Atuesta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Indeportes Quindío recibió el premio a Mejor Gestión Administrativa en los Premios HEVS, un homenaje a quienes promueven la actividad física en Colombia