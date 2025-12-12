Un muerto y un herido dejó ataque sicarial en Turbaco, Bolívar

En el municipio de Turbaco, vía San José de Chiquito, sector Cannan, se presentó el homicidio de Yovanis de Jesús Gutiérrez Salgado, 38 años de edad, nacionalidad colombiana.

Al momento de realizar las verificaciones en el lugar de los hechos, transeúntes manifestaron que la víctima falleció de manera inmediata debido a las lesiones con arma de fuego.

Dos sicarios se movilizaban en una motocicleta, el parrillero saca una pistola y atenta contra la humanidad del hoy occiso. Del mismo hecho resultó lesionado un hombre de 26 años, quien fue auxiliado y trasladado a un centro hospitalario donde recibe atención médica.

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal Sijin, realizaron la inspección técnica al cadáver.