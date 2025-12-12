Un incendio en Manizales afectó tres casas y una de ellas quedó en pérdida total

Manizales

La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales informa que en las últimas horas se atendió un incendio estructural en el barrio El Galán, emergencia que fue controlada oportunamente por el Cuerpo Oficial de Bomberos. El origen del fuego se presentó en una vivienda que registraba alta acumulación de residuos, situación que favoreció la rápida propagación de las llamas.

Como resultado, una vivienda quedó completamente destruida y otra más resultó afectada. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Tres personas resultaron damnificadas y recibieron atención inmediata por parte del equipo de Gestión del Riesgo y apoyo psicosocial para el manejo de la situación.

En las próximas horas, la Alcaldía de Manizales, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, realizará la entrega de ayudas humanitarias y gestionará el auxilio de arrendamiento temporal para garantizar el bienestar y la protección de las familias afectadas.