Trabajadores de Coosalud denuncian dos meses sin pago y suspensión de las ARL

Empleados, asociados de Coosalud y de la Fundación Famysalud, se movilizaron hasta la sede de la EPS en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, para exigir garantías laborales y respuestas inmediatas a la crítica situación que atraviesan desde la intervención del Gobierno Nacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los manifestantes aseguran que, tras la intervención de Coosalud en noviembre de 2024 y de su cooperativa aliada en diciembre del mismo año, las condiciones laborales han deteriorado de manera progresiva. Denuncian retrasos en pagos, falta de prestaciones y ausencia de acompañamiento institucional.

Ana Hernández, de 58 años, trabajadora con más de dos décadas de experiencia, afirmó que llevan dos meses sin recibir salarios y que tampoco les han consignado las cesantías ni las primas correspondientes a este año.

A ello se suma la presunta suspensión de la ARL, situación que los deja desprotegidos ante cualquier riesgo laboral. Con voz cansada pero firme, Hernández relató que padece polimialgia, túnel carpiano y tendinitis, condiciones para las que requiere tratamientos permanentes, hoy interrumpidos por la falta de ingresos. “Es muy duro no poder continuar mis terapias. ¿Cómo sigo si no me pagan?”, expresó con evidente preocupación.

Julio Ortega, quien suma 10 años como empleado de la EPS, hizo un llamado directo a la interventoría para que asuma sus responsabilidades. Reclamó el pago inmediato de los salarios adeudados y pidió respeto por quienes sostienen la operación diaria del servicio.