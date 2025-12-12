Tenemos una sobreocupación en las salas de urgencias en Ibagué: Maricel Aguiar, secretaria de Salud

Ibagué

Hay preocupación entre las autoridades de salud de Ibagué debido a que las salas de urgencias de clínicas y hospitales se encuentran en una sobreocupación que afecta la prestación del servicio.

En diálogo con Caracol Radio Maricel Aguiar, secretaria encargada de Salud de Ibagué, resaltó que en los últimos días se ha experimentado un crecimiento exponencial de la consulta de pacientes por diferentes enfermedades lo que está llevando al colapso de este servicio.

“Estamos atravesando por una sobreocupación del servicio de urgencias en los últimos días ha aumentado de manera significativa el número de personas que buscan atención”, dijo la secretaria de Salud Municipal.

A la vez manifestó que “Esta demanda hace que se supere la capacidad actual instalada de las instituciones prestadoras de servicios de salud o llamadas IPS”, manifestó la funcionaria.

Otra situación que está afectando la prestación del servicio es que algunos pacientes que han ingresado a las salas de urgencias por su situación de salud o por la falta de camas de hospitalización tardan más en ser trasladados.

“Esto genera congestión en las salas de espera y retrasos en la atención, desde la Secretaría de Salud estamos acompañando a las instituciones y coordinando acciones para aliviar esta situación y garantizar que todas las personas reciban la atención necesaria”

Finalmente, la secretaria de Salud de Ibagué afirmó que el alto flujo de pacientes está superando la capacidad instalada de las entidades que prestan el servicio de urgencias.