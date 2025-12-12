Sector constructor del Huila muestra señales de recuperación pese a la caída en ventas de vivienda

Neiva

El gremio constructor del Huila ve una luz de esperanza tras un periodo complejo para la venta de vivienda en la región. Camacol Huila presentó los indicadores más recientes del sector edificador, en los que se evidencia una recuperación moderada a nivel nacional. Aunque el departamento no avanza al mismo ritmo del país, sí muestra señales de mejora que podrían consolidarse en 2026.

De acuerdo con las cifras reportadas con corte al 30 de octubre, las ventas totales siguen en terreno negativo. Sin embargo, el segmento No VIS muestra un comportamiento alentador, con un crecimiento del 31 % en los últimos doce meses. La caída global del mercado, del -22 %, se explica en gran parte por el estancamiento de la vivienda VIS y VIP, afectada por la suspensión de subsidios y la falta de apoyos territoriales.

María Paula Dussan, Gerente de Camacol en el Huila, afirmo que “en lo que va del 2025, en el Huila se han comercializado 1.752 unidades de vivienda, frente a las 2.269 vendidas en el mismo periodo del año anterior. En VIS se registran 1.150 unidades, muy por debajo de las 1.810 del año pasado, lo que representa una disminución cercana al 36 %. Por el contrario, el segmento No VIS pasó de 459 a 602 unidades, con un aumento cercano a 150 viviendas”.

A pesar del difícil panorama, las constructoras del departamento han mantenido su apuesta por el Huila, avanzando en nuevos lanzamientos y ampliando la oferta habitacional. Camacol destaca la fortaleza y el compromiso de los empresarios del sector, que siguen invirtiendo y generando oportunidades para quienes buscan vivienda propia. Para el 2026, el gremio proyecta un año de reactivación.