¡Programación del fútbol europeo! Premier League, LaLiga, Serie A y Bundesliga
Prográmese acá con los partidazos de los colombianos.
¡Un fin de semana lleno de emoción en Europa! La Premier League disputará la jornada 16 con partidos destacados. Es preciso recordar que Daniel Muñoz no estará en el partido del Crystal Palace contra el Manchester City debido a una lesión en la rodilla y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente; Jefferson Lerma, por su parte, si disputará la liga inglesa, al igual que Jhon Arias con el Wolverhampton.
Por otro lado, Juventus se enfrentará a Bolonia por la fecha 15 de la Serie A y se espera que para este compromiso Juan David Cabal aparezca en el once titular de Luciano Spalletti.
Le puede interesar: ¿Peligra el Mundial? Daniel Muñoz será operado de una rodilla
Mientras tanto, en la Bundesliga, el Bayern Múnich no podrá contar con Luis Díaz para enfrentarse con Mainz 05, debido a que debe cumplir la fecha de sanción por acumular cinco amarillas en el torneo alemán.
Todo esto y mucho más se podrá seguir a través de ESPN y en Disney+ en la sección de canales deportivos.
Calendario del fútbol europeo
Estos serán los partidos más destacados de las diferentes ligas de Europa.
Premier League
- sábado 13 de diciembre
[10:00 AM] Chelsea vs. Everton
[10:00 AM] Liverpool vs. Brighton
[3:00 PM] Arsenal vs. Wolves (Jhon Arias)
- domingo 14 de diciembre
[9:00 AM] Crystal Palace (Jefferson Lerma) vs. Manchester City
[9:00 AM] West Ham vs. Aston Villa
[9:00 AM] Nottingham Forest vs. Tottenham
LaLiga
- sábado 13 de diciembre
[8:00 AM] Atlético Madrid vs. Valencia
[12:30 PM] Barcelona vs. Osasuna
- domingo 14 de dicimbre
[12:30 PM] Levante vs. Villareal
[3:00 AM] Alavés vs. Real Madrid
Bundesliga
- sábado 13 de diciembre
[9:30 AM] Frankfurt vs. Augsburgo
[9:00 AM] Bayer Leverkusen vs. Colonia
- domingo 14 de diciembre
[9:30 AM] Friburgo vs. Dortmund
[11:30 AM] Bayern Múnich vs. Mainz 05
Serie A
- sábado 13 de diciembre
[9:00 PM] Torino (Duván Zapata) vs. Cremonese
[2:45 PM] Atalanta vs. Cagliari (Yerry Mina)
- domingo 14 de diciembre
[12:00 PM] Genoa vs. Inter
[2:45 PM] Bolonia (Jhon Lucumí) vs. Juventus (Juan David Cabal)
Primeira Liga
- sábado 13 de diciembre
[3:30 PM] Sporting de Lisboa (Luis Suárez) vs. AVS
- domingo 14 de diciembre
[1:00 PM] Moreirense vs. Benfica (Richard Ríos)