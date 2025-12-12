Pérdida de investidura para polémico concejal que lanzó ofensas contra la gobernadora del Tolima

Tolima

La Sala Especial de Pérdida de Investidura del Tribunal Administrativo del Tolima decretó en primera instancia la pérdida de investidura del cabildante Luis Eduardo Suárez, presidente del Concejo Municipal de Ortega.

Con ponencia del magistrado José Andrés Rojas Villa, se consideró que el concejal vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades por votar en 2024 por su compañera de lista, María del Rosario Lozano, para ocupar el cargo de secretaria general de la corporación.

Lozano también fue candidata al Concejo por la lista del partido ADA, el mismo que avaló al hoy concejal Suárez. Pese a esto, el concejal votó a favor de su excompañera para ser secretaria general de la corporación, por lo que incurrió en un conflicto de intereses.

“Actuación prohibida por la normatividad electoral, y eso hizo que el Concejo de Ortega sea más conocido por la pérdida de investidura que le acaba de fallar la Sala Administrativa en el Tolima. El concejal Suárez puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado y, de no prosperar su defensa, será retirado de inmediato del cargo y quedará inhabilitado para aspirar nuevamente a corporaciones públicas en todo el país”, contó el veedor ciudadano Gustavo Collazos.

Según Collazos, se trata de un fallo que sienta un precedente, ya que es la primera vez que pierde la investidura un presidente del Concejo Municipal de Ortega. “Se envía un mensaje contundente por parte de la Veeduría Tolima Despierta frente al cumplimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades que rigen a los servidores públicos”, agregó Collazos.

El concejal Suárez es recordado por la polémica que protagonizó el pasado mes de noviembre cuando, en medio de una sesión del cabildo, lanzó palabras desobligantes y hasta hizo el popular gesto de pistola cuando se refería a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.