Otro golpe a la extorsión en Medellín: desarticulan red criminal en cárcel El Pedregal

Medellín Antioquia

Durante el operativo en el patio 2 del Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal, en Medellín. Fueron incautados más de 5 mil gramos de estupefacientes, 85 celulares, 30 cargadores y 10 armas blancas, elementos que permitían la continuidad de actividades ilícitas dentro del penal, donde permanecen 712 personas privadas de la libertad vinculadas a estructuras delincuenciales y a grupos armados como las FARC, el ELN y el Clan del Golfo.

Las autoridades lograron desmontar un call center criminal, desde el cual internos contactaban víctimas en todo el país mediante suplantación y amenazas, afectando significativamente las rentas ilegales que sostenían a la organización.

Este resultados se suma al operativo realizado hace una semana en la cárcel Bellavista, donde fueron incautados 50 celulares también usados para extorsionar. Como resultado de estas acciones, la ciudad registra una reducción del 12% en los casos de extorsión, pasando de 896 casos en 2024 a 784 en 2025, lo que representa 112 hechos menos.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó que este operativo confirma el avance de la institucionalidad frente a las estructuras criminales que buscan operar desde los centros penitenciarios.

Señaló que en el pabellón intervenido se evidenció un esquema organizado que combinaba actividades extorsivas con el almacenamiento de estupefacientes, lo que enriquecía las rentas ilegales al interior del penal.

Villa Mejía afirmó que este resultado golpea directamente la capacidad operativa de redes vinculadas a la delincuencia común, al crimen organizado y reiteró que la Administración Distrital continuará apoyando de manera articulada las acciones para desmontar cualquier modalidad de extorsión de los ciudadanos.