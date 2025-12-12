Orquesta Filarmónica I.E. San Lucas avanza en Temporada de Conciertos de Navidad 2025

La Orquesta Filarmónica I.E. San Lucas avanza con éxito en su Temporada de Conciertos de Navidad 2025. Cinco presentaciones ya se realizaron en distintos escenarios de la ciudad y aún quedan tres conciertos abiertos al público en Torices, el Centro Histórico y Mompox- Bolívar.

La agenda cuenta con el apoyo del IPCC, la Secretaría de Educación, la Institución Educativa San Lucas y la Fundación Tocando Puertas.

Hasta la fecha, el público ha disfrutado de cinco conciertos que han tenido una excelente acogida:

• #1 Concierto de Navidad – Plaza de la Trinidad (5 de diciembre)

• #2 Concierto de Navidad – Centro Comercial La Gran Manzana (6 de diciembre)

• #3 Concierto de Navidad – Iglesia del Campestre (8 de diciembre)

• #4 Concierto de Navidad – El Bicentenario (9 de diciembre)

• #5 Concierto de Navidad – Claustro de La Merced (12 de diciembre)

Cada uno de estos eventos ha ofrecido repertorios emblemáticos de la temporada, interpretados por jóvenes músicos que siguen consolidando un nivel artístico destacado dentro de la escena cultural cartagenera.

El clarinetista Brewin Sánchez, integrante de la agrupación, compartió un mensaje especial para el público:

“Esta temporada ha sido muy especial para nosotros. Cada concierto es una oportunidad para conectar con las familias de Cartagena y llevarles alegría a través de la música. Los invitamos a acompañarnos en las próximas fechas y seguir viviendo juntos la Navidad”, expresó.

La Orquesta Filarmónica I.E. San Lucas invita a la ciudadanía a participar en los próximos conciertos:

#6 Mompox - Bolívar

20 y 21 de Diciembre.

#7 Concierto de Navidad – Iglesia San José de Torices

21 de diciembre

06:00 p.m. – 07:00 p.m.

#8 Concierto de Navidad – Capilla del Hotel Sofitel Santa Clara

22 de diciembre

06:30 p.m. – 08:00 p.m.

Esta temporada es posible gracias al apoyo y articulación de:

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena – IPCC, Secretaría de Educación Distrital, Institución Educativa San Lucas y la Fundación Tocando Puertas, quienes trabajan de la mano para fortalecer los procesos artísticos y de formación musical en la ciudad.