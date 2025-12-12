Operativo contra la minería ilegal generó un combate entre Ejército y Clan del Golfo en Urrao

Urrao- Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército llevó a cabo un operativo contra la extracción de oro presuntamente ilegal en zona rural del municipio de Urrao, Suroeste de Antioquia.

De manera preliminar se ha conocido que cerca de 10 máquinas retroexcavadoras fueron destruidas en la vereda Río Pavón, donde tropas de la cuarta brigada intervinieron varias minas a cielo abierto. Mientras el Ejército realizaba el operativo, entraron en combate con la subestructura Edwin Román Velázquez Valle del Clan del Golfo, a quienes presuntamente pertenecerían los equipos utilizados para la extracción ilegal del oro en ese territorio antioqueño.

Por el momento no se han reportado personas muertas ni heridas, mientras que se espera un consolidado de este operativo con el que la Cuarta Brigada afecta las economías ilícitas de los grupos criminales.