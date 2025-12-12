“Nos están robando los menores”: alarma por aumento de reclutamiento en el Catatumbo

Norte de Santander.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió en Cúcuta que el reclutamiento de menores por parte de estructuras criminales en Norte de Santander está creciendo de manera acelerada.

Tras el consejo de seguridad, reveló que este delito registra un incremento preocupante y se ha convertido en uno de los principales desafíos actuales en el Catatumbo.

“Nos están robando los menores...en 63 % se ha incrementado el reclutamiento de menores para llevarlos a esos grupos criminales”, dijo.

Explicó que los menores son utilizados como combatientes ilegales y expuestos a riesgos extremos: “Los entrenan, los equipan y los convierten en combatientes ilegales, lo cual también los expone a que pierdan la protección en las hostilidades”.

En medio de este panorama, el ministro informó que la ofensiva de la fuerza pública ha permitido algunos resultados, especialmente en secuestro y extorsión.

“Hay una reducción del secuestro de 31 %”, señaló, aunque reconoció que aún hay 27 casos este año.

Sobre la extorsión, aclaró: “Se redujo de 489 casos a 421…una reducción del 14 %”, pero insistió en que existe un subregistro que dificulta la lucha contra este delito.

“El que paga la extorsión no está solucionando el problema, está volviendo más poderoso al extorsionador”, enfatizó.

Sánchez confirmó que se fortalecerá la presencia policial y militar en el departamento.

“Se espera que lleguen 304 uniformados más antes de que acabe este año…180 para Norte de Santander y 124 para el área metropolitana”, afirmó.

También destacó la entrega reciente de 399 vehículos y el incremento de capacidades tecnológicas, como antidrones y personal de investigación criminal, para anticipar acciones de los grupos armados.

De igual manera, el ministro anunció que se incrementarán las recompensas para identificar y capturar cabecillas del ELN y de las disidencias que operan en la región.

Recordó que “hasta 1.640 millones de pesos” se ofrecen por alias Silvana y alias Ricardo, y que existen recompensas adicionales de hasta 500 millones por otros integrantes del ELN y 640 millones por mandos de la estructura de alias Calarcá.

Uno de los puntos fuertes de su intervención fue el manejo de la información en redes sociales, que calificó como un escenario que también fortalece a las estructuras criminales.

“Aquella persona que replique algún evento del cartel del ELN o del cartel de las disidencias está haciéndole promoción a ellos y elevando el terrorismo”, advirtió.

Y anunció un refuerzo institucional: “Haremos un esfuerzo importante en controlar lo que circula en las redes sociales”.

El ministro insistió en que parte de la estrategia es evitar que los grupos armados construyan narrativas de poder en plataformas digitales, las cuales pueden servirles para intimidar o aparentar mayor dominio territorial del que realmente tienen.

Además, recordó que el Ministerio del Interior adelanta proyectos tecnológicos en Cúcuta y otros municipios, incluyendo la instalación de nuevas cámaras: “Eso nos va a fortalecer enormemente la capacidad de poder anticiparnos a la amenaza”.

Finalmente, invitó a la comunidad a entregar información y a sumarse a la protección de la región: “La clave de la inteligencia es la información”, reiteró.

Y llamó a los jóvenes a considerar el servicio militar o como auxiliares de policía como una oportunidad: “Pueden ahorrar para sus proyectos educativos…es una oportunidad enorme”.