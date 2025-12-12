Naviland llegó a Montes de María con show en El Carmen de Bolívar
La programación continua hasta el domingo, estará disponible para el público entre las 4:00 p.m. y las 9:00 p.m.
La Plaza de El Carmen de Bolívar se abarrotó con miles de bolivarenses que llegaron a disfrutar de un espectáculo inolvidable.
“Este show va a poner a El Carmen de Bolívar en los ojos del mundo. Ha llegado gente de muchos municipios, llenaron los hoteles, los restaurantes. Son 4 noches de diversión y de familia. Queríamos hacer algo especial, esto es para que lo disfruten”, expresó el gobernador Yamil Arana.
Tendrá, entre otras actividades:
• Encuentro con Santa Claus.
• Juegos, sorpresas y dulces para niños y niñas.
• Un show especial de Navidad, diseñado para el disfrute de toda la familia.