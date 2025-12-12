‘Mundialito por la Paz’ busca recuperar espacios comunitarios en Cúcuta

Mundialito por la Paz en Cúcuta. / Foto: Mesa Municipal de Víctimas.

Cúcuta.

La Mesa Municipal de Víctimas de Cúcuta desarrollará este sábado, 13 de diciembre, el ‘Mundialito por la Paz’, una iniciativa que se llevará a cabo en el coliseo de La 34 del barrio La Ermita y que tiene como propósito reafirmar este espacio como un punto seguro para la comunidad, pese a que allí se registró la detonación de una granada el pasado 28 de julio.

El evento, impulsado por los representantes del hecho victimizante de desplazamiento forzado, llevaba meses proyectado y estaba a la espera de la asignación de recursos por parte del operador del Plan Operativo de la Mesa.

“Esto ya estaba contemplado dentro de nuestras actividades, solo faltaba que se destrabaran los recursos del operador”, aseguró Digna Rosa Ortega, integrante de la Mesa Municipal de Víctimas, en Caracol Radio.

Explicó que siete miembros activos lideran la organización del torneo, cuyo enfoque es ofrecer a los niños y adolescentes alternativas distintas a ambientes digitales o a dinámicas propias de los territorios donde persisten riesgos derivados de la violencia urbana.

El torneo contará con la participación de cuatro equipos: tres pertenecientes al sujeto de reparación colectiva La Malla y uno invitado.

La intención, según Ortega, es fortalecer la integración comunitaria y dar visibilidad al trabajo que adelanta la Mesa en sectores afectados por hechos violentos.

“Queremos que se vea lo que se está haciendo en los territorios y reafirmar que estos barrios son territorio de paz”, señaló.

La premiación contemplará trofeos para los dos primeros lugares y la entrega de un kit deportivo compuesto por balones, vallas y petos, con el fin de apoyar a las escuelas de formación del sector. Todos los participantes recibirán medalla.

Para los asistentes se garantizarán 250 desayunos y 250 almuerzos, en una gestión conjunta con la Secretaría de Paz y Posconflicto y con el apoyo de la Defensa Civil.

El evento se llevará a cabo en un contexto marcado por la continuidad del conflicto armado en el Catatumbo, que está próximo a completar once meses y ha provocado un flujo sostenido de familias desplazadas hacia la capital nortesantandereana.

Ortega, quien hace parte del Comité de Justicia Transicional, recordó que, desde el 16 de enero, cuando se declaró la emergencia humanitaria en Cúcuta, “hemos acompañado lo que han tenido que enfrentar las personas que llegan del Catatumbo, y la situación no se ha detenido”.

La líder reconoció el acompañamiento de la Alcaldía y de las organizaciones cooperantes, pero advirtió que el registro de declaraciones y solicitudes de ayuda sigue aumentando.

Mañana, desde las 8:00 a.m., el coliseo de La 34 será escenario de esta apuesta comunitaria que busca reafirmar la presencia institucional y el compromiso social en medio de los territorios más afectados por la violencia.