Barrancabermeja: Clínica La Magdalena retoma servicios para usuarios de la Nueva EPS

La Unidad Clínica La Magdalena anunció que reanudará la atención para los usuarios afiliados a la Nueva EPS y que también continuará prestando servicios a pacientes de Salud Total y Sanitas.

La decisión devuelve estabilidad a miles de familias de Barrancabermeja que, durante las últimas semanas, habían enfrentado dudas sobre la continuidad del servicio.

En total, más de 62.000 usuarios del régimen subsidiado y una cifra similar del contributivo dependen de esta institución para acceder a consultas, urgencias y procedimientos que no tienen oferta amplia en otros centros de la región.

La Alcaldía de Barrancabermeja destacó el esfuerzo de la clínica y del Holding Empresarial Cayena Azul, del cual hace parte, en medio de un panorama nacional complejo para el sector salud, con prestadores y aseguradores enfrentando restricciones financieras y operativas.

La administración distrital aseguró que continuará acompañando a las instituciones públicas y privadas del puerto petrolero a través de mesas técnicas y comités de seguimiento para anticipar riesgos y gestionar soluciones que garanticen la continuidad del servicio.

El llamado del Distrito es a la calma y al respeto hacia las entidades y el personal de salud, mientras mantiene vigilancia permanente ante cualquier situación que pueda afectar la atención.

“La prioridad es proteger la vida, garantizar atención continua y fortalecer la red de salud en Barrancabermeja”, reiteró la Administración.