MOE alerta por inusual aumento de cédulas inscritas en 15 municipios del Tolima

Tolima

Preocupado se mostró el director de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima, Cristian Martínez, por la elevada cantidad de cédulas inscritas para las elecciones de 2026 en 15 poblaciones del departamento, incluida la capital, Ibagué.

De acuerdo con Martínez, en estas 15 poblaciones se ha superado la tasa de inscripción de cédula por cada mil habitantes. Se trata de Chaparral, Ambalema, Fresno, Villarrica, Ibagué, Suárez, Ataco, Casabianca, Carmen de Apicalá, Honda, Alvarado, Coyaima, Líbano y Valle de San Juan.

“Queremos llamar la atención especialmente sobre el municipio de Chaparral, que tiene una tasa de 25,46 personas por cada mil habitantes, y Ataco, con una tasa de 16,64 personas por cada mil habitantes. Significa que estos dos municipios están aumentando las inscripciones de cédulas sobre ciudadanos que quieren votar por primera vez”, remarcó Martínez.

Desde la MOE se hizo un “llamado urgente” a las autoridades del Tolima para que investiguen lo que habría detrás de esta elevada inscripción de cédulas.

Días antes, el secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, refirió que, tras la aparente trashumancia electoral que se presenta en el sur del departamento, estarían personas llegadas de otras regiones para ejercer actividades de minería ilegal.

“Tenemos serios indicios de que, precisamente en Ataco, tenemos más de 3.000 personas, una población flotante que está allí asentada. Ocurrió una tragedia en una mina ilegal, pero aun así no se han ido: permanecen allí más de 3.000 personas, que probablemente son las mismas que se han inscrito en Ataco y Chaparral”, señaló Suárez.

Por su parte, Martínez precisó que la cifra de 3.000 personas no corresponde a las nuevas cédulas inscritas en Ataco. La cantidad para este municipio es de 645.