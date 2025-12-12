Medellín Despierta regresa hoy con una nueva jornada cultural y segura en la carrera 70

Medellín, Antioquia

Consoliándose en su tercer año, la jornada de Medellín Despierta se llevará a cabo en la Carrera 70 con circular segunda enmarcada en una semana de celebraciones tradicionales como el Día de la Virgen de Guadalupe, con mañanitas y serenatas, donde se busca fortalecer el encuentro ciudadano, la cultura y la convivencia.

Una celebración que se fortalece año tras año

Medellín Despierta no es nuevo para la ciudad. En años anteriores ya se había consolidado como una nueva estrategia para dinamizar el comercio nocturno, promover actividades culturales y generar espacios seguros en temporada decembrina.

Gracias al fortalecimiento de la presencia institucional, el aumento de patrullajes, la labor de gestores de convivencia y la articulación con comerciantes y líderes comunitarios, estas dinámicas han cambiado de manera positiva frente a los comportamientos negativos en términos de convivencia que enfrentaba La 70 hace algunos años.

Este proceso ha permitido que Medellín Despierta vuelva a posicionarse como una oportunidad para vivir la ciudad con tranquilidad, cultura y unión.

Programación destacada para esta edición

Más de ocho horas continuas de actividades incluyen:

Teatro: “La convivencia también se baila, se canta y se celebra”.

Funciones de la Cinemateca Municipal.

Música en vivo con La Murga Indigente, La Banda de Los del Sur, Santi Medina, Yance Jaramillo, trovadores y la Orquesta del Ejército Nacional.

Actividad física con el INDER: rumba aeróbica y más.

Invitamos a toda la comunidad a vivir esta nueva jornada con alegría, respeto y confianza. Medellín Despierta es un escenario para disfrutar la ciudad de manera segura. Estamos presentes en territorios para que las familias, jóvenes y visitantes encuentren actividades culturales y espacios tranquilos donde vivir la noche como un motivo de unión", afirmó Laura Hernández, subsecrataria de Gobierno Local y Convivencia.