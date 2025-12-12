La economista que transformó el Cauca con liderazgo territorial

Ana Fernanda Muñoz (Popayán, 53 años) no explica el Cauca: lo respira. En cualquier espacio donde se mueve una feria, una mesa de negociación, un encuentro comunitario habla del territorio como si fuera una extensión de sí misma. Desde 2017 dirige la Cámara de Comercio del Cauca, un rol desde el que ha logrado unir sectores que rara vez coinciden: empresarios, campesinos, artesanos, jóvenes emprendedores y autoridades.

Su estilo es directo: no clasifica a las personas por cargos ni por bandos, sino por el propósito que tienen para aportar al departamento. Esa forma de dialogar la ha convertido en un puente entre extremos que en el Cauca suelen estar tensos. Para ella, entender antes de proponer es la regla.

Nacida el 29 de febrero de 1972, creció en un hogar donde se valoraba la lectura y el pensamiento crítico. Estudió en el Colombo Francés y se definió por la Economía como una forma de escapar de la sombra académica de su madre, decana de Derecho en la Universidad del Cauca. Llegó a Bogotá a los 17 años para estudiar en la Javeriana, donde fue una estudiante promedio hasta que, años después, encontró su rumbo en el Derecho Económico en el Externado, lugar donde también inició su carrera docente.

Tras trabajar en consultoría, en la Fiduprevisora y en la academia, su vida dio un giro familiar: se mudó a Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Bélgica por los estudios y oportunidades laborales de su entonces esposo. Fue en ese último país donde decidió regresar sola a Colombia con sus dos hijas y tres maletas, reconstruyendo su vida desde cero en Popayán. Empezó de nuevo como profesora de inglés y de microeconomía en un colegio, mientras encontraba la manera de estabilizarse económica y emocionalmente.

Ese periodo coincidió con su ingreso a un proyecto del BID en Cali y, poco después, con la llamada que cambiaría su rumbo: la firma cazatalentos que la postuló a la presidencia de la Cámara de Comercio del Cauca. La eligieron, entre otras razones, porque no buscaba convertir el cargo en trampolín político; ella tenía un proyecto claro: trabajar por el territorio.

Del escritorio al campo: un modelo basado en caminar el Cauca

Cuando llegó a la Cámara, encontró una institución centrada en lo urbano y en el comercio de Popayán. Decidió voltear la mirada: el desarrollo debía comenzar desde las veredas, desde los productores, desde quienes mantienen la economía real del departamento.

Desde entonces, ha recorrido caminos rurales, acompañado a caficultores, aprendido de artesanos, impulsado rutas turísticas y fortalecido clústeres productivos. Su capacidad para reconocer acentos, técnicas artesanales, recetas tradicionales o procesos agrícolas la ha convertido en una traductora natural entre el mundo comunitario y el mundo empresarial.

En un departamento donde las protestas, los bloqueos y las tensiones con grupos armados han marcado décadas, su liderazgo se sostiene en la mezcla de empatía y firmeza. Aunque jamás ha negociado con grupos ilegales, sí se ha sentado con bloqueadores y comunidades molestas para escuchar y buscar soluciones posibles. Para ella, el desarrollo económico y la generación de oportunidades son herramientas para reducir tensiones históricas.

Ese enfoque consensuado y, a la vez, profundamente técnico, posicionó a la Cámara como un actor estratégico. Bajo su liderazgo se consolidaron cadenas productivas como el café especial hoy exportado a 99 países, el cacao, la panela, los quesos, las industrias 4.0 y el turismo. Con aliados como el Comité de Cafeteros y Técnicafé, ha acompañado a comunidades rurales y empresarios golpeados por el conflicto, introduciendo herramientas de mercado que les permiten abrir nuevos horizontes.

Lo resultados hablan solos: el Cauca es hoy el séptimo departamento más diverso en exportaciones, con 167 productos diferentes. Durante la pandemia, mientras el país completo sufrió una caída del 17% en comercio, el Cauca redujo ese impacto al 12%, impulsado por sectores agrícolas resilientes. Y los hitos son memorables: ventanas fabricadas en Puerto Tejada instaladas en Arabia Saudita; sillas de teatro de Miranda en escenarios de Sídney; y café producido por excombatientes sirviéndose en el VIP de El Corte Inglés, en Madrid.

El Cauca como un proyecto de vida

Ana Fernanda habla de cada producto del Cauca del café a la panela, del cacao a las artesanías con el conocimiento de quien ha estado en el terreno, escuchando a las manos que los elaboran. Conoce a los artesanos de la marimba, a las mujeres que sostienen oficios ancestrales, a las familias que han convertido los emprendimientos en un mecanismo de resistencia y esperanza.

No es solamente la presidenta de una Cámara de Comercio; es una mujer que reconstruyó su vida y encontró en el Cauca una causa para dedicarle su energía, su rigor técnico y su sensibilidad humana. Para ella, el departamento no es solo un mapa atravesado por conflictos: es un territorio vibrante, talentoso, lleno de narrativas que merecen ser contadas desde el desarrollo y no desde la tragejdia.

En sus palabras, “El Cauca es mucho más que lo que los titulares cuentan”. Y su trabajo diario, desde el territorio y con la gente, es prueba de ello.

Ana Fernanda Muñoz es una de las 100 Nuevas Líderes de Colombia: