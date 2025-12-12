Juan Pablo Raba, el actor detrás del exitoso pódcast Los Hombres Sí Lloran: ¿Cómo inició?

Lo que comenzó como un experimento personal para explorar la crisis de la mediana edad se convirtió en un fenómeno global. Juan Pablo grabó los primeros episodios con un celular y problemas de audio, pero pronto profesionalizó la producción. De cuatro episodios iniciales pasó a 70 y contando. La inspiración para el nombre surgió de la canción Los chicos sí lloran de Diamante Eléctrico.

¿De qué se trata el pódcast los Hombres SÍ lloran?

Este pódcast es un espacio donde hombres de distintas edades y contextos comparten sus historias más íntimas, desde emociones reprimidas hasta experiencias de dolor y superación. Su objetivo es visibilizar la vulnerabilidad masculina, desmontar estigmas y generar conversaciones que transformen la percepción de la masculinidad en la sociedad.

Su creador, Juan Pablo Raba, conocido por su trabajo como actor en Narcos, Distrito Salvaje y películas como Los 33, lo conmueve ver que 150 hombres esperan contar sus historias más íntimas en su pódcast. “Los hombres se me acercan en la calle, me ponen la mano en el hombro y me dicen con los ojos aguados: ‘Gracias por haber creado este espacio…”, relata Raba, mientras ejemplifica la relevancia de su programa.

Hoy el pódcast es uno de los más escuchados en Colombia, con 17,4 millones de reproducciones en Spotify, 14 millones en YouTube y 275 millones de visualizaciones de contenido en TikTok.

Juan Pablo Raba | (Photo by Phillip Faraone/WireImage) / Phillip Faraone Ampliar

Su enfoque es simple pero poderoso: escuchar sin juzgar. Entre sus invitados han estado Ramiro Meneses, Marlon Moreno, Andrés Cepeda y Carlos Calero, quienes compartieron experiencias de adicción, intentos de suicidio y la vulnerabilidad frente a la enfermedad de un ser querido.

Raba aclara: “No soy periodista. Solo puedo sentarme a escuchar”. Cada episodio es una conversación genuina sin guion, donde el tiempo y el espacio se adaptan al relato de quien se sienta frente al micrófono. Los primeros invitados fueron amigos; hoy hay lista de espera de casi 150 hombres.

Inicialmente, la audiencia era 70% femenina y 30% masculina; actualmente los hombres representan el 45% del público. Historias de resiliencia y transformación han impactado directamente a quienes escuchan. Una seguidora contó cómo su esposo decidió ir a terapia luego de escuchar tres episodios.

“El paradigma se empieza a desarmar. El patriarcado también ha sido enemigo para los hombres y el concepto de lo masculino”, reflexiona, “Pensamos que para hacer transformaciones tenemos que hacer algo muy grande: empecemos con una conversación a la vez. Todos podemos hacerlo, pero estamos tan ocupados que no estamos presentes”.

¿Cuál es el objetivo del pódcast de Juan Pablo Raba?

Aunque Juan Pablo ha trabajado en producciones internacionales y filmes de Hollywood, hoy su mayor reconocimiento es ser “el man del pódcast”. Se siente orgulloso de haber creado un espacio donde la vulnerabilidad masculina es bienvenida y celebrada.

Entre viajes de grabación en Cali, República Dominicana, España y Chile, mantiene la disciplina de grabar hasta cuatro episodios por día cuando aterriza en Bogotá. Su propósito sigue siendo dar voz a hombres de todas las edades y experiencias, mientras rompe estigmas sobre emociones y salud mental masculina.

“El pódcast es un espacio muy poderoso que nos lleva a un principio sumamente básico y primitivo: contar historias. Le estamos dando a la gente la posibilidad de escuchar algo con atención durante una hora de conversación, en la era de la IA. Sigamos siendo rebeldes si eso significa que la gente se puede sentar a tener una charla enriquecedora“.