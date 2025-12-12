Imponen nueva condena de ocho años de prisión al exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez

Ibagué

El exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, fue condenado nuevamente por hechos de corrupción relacionados con el desfalco de los Juegos Nacionales 2015.

Tras conseguir tres preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación en otros procesos judiciales, ahora se conoce una nueva condena de ocho años y nueve meses de prisión por las irregularidades detectadas en convenios para la preparación de los escenarios deportivos.

El exmandatario aceptó su responsabilidad, antes de iniciar la etapa de juicio oral, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

El juzgado lo inhabilitó por 9 años y 9 meses para el ejercicio de cargos públicos y lo condenó a pagar una multa de 6.182,72 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). Además, se le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.

La Fiscalía demostró que se suscribió un convenio entre el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), Coldeportes y la Gobernación del Tolima para los estudios y diseños del estadio Manuel Murillo Toro. Rodríguez Ramírez, por intermedio del secretario de Planeación, contrató a un particular que incumplía los requisitos para desarrollar dicho acuerdo, por un valor superior a 800 millones de pesos.

Además, existieron irregularidades en la suscripción de otro convenio para la remodelación y adecuación de los escenarios deportivos de la calle 42, donde se presentó un peculado por $7.797’000.000.

Finalmente, se probó que hubo un interés particular en la contratación del abogado Orlando Arciniegas Lagos por un valor de $58.000.000, a través del secretario de Hacienda, para que hiciera las veces de consultor en la suscripción de todos los convenios relacionados con la construcción y adecuación de los escenarios que se utilizarían en los juegos. Este hombre ya está condenado y en prisión por los mismos hechos.