Huila estrena su marca regional, con el sello “Origen Huila” para empresarios y emprendedores

Neiva

La Gobernación del Huila celebró la obtención oficial del registro de la marca Origen Huila, un distintivo que había sido negado en el pasado y que ahora posiciona al departamento con una identidad propia, al igual que ocurre en regiones como Bolívar. Con esta marca se busca impulsar a emprendedores y empresarios, mejorar la competitividad y visibilizar la riqueza productiva del territorio.

La convocatoria para acceder al sello ya se encuentra abierta y apunta a seleccionar un piloto de las primeras 100 empresas que podrán usar formalmente la marca “Origen Huila”. La inscripción no tiene ningún costo, y quienes obtengan el distintivo serán priorizados en las estrategias de promoción de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Esto incluye participación en ferias, convocatorias y programas de fortalecimiento institucional. La idea es que la marca se convierta en símbolo de calidad y en una herramienta para cerrar brechas en los procesos empresariales.

Jorge Andrés Gechen, de gobierno departamental, afirmo que “para los empresarios, obtener la marca representa un orgullo, pero también un compromiso con la calidad y la mejora continua. El acompañamiento técnico permitirá identificar debilidades y oportunidades de fortalecimiento dentro de cada organización, contribuyendo a su proyección local, nacional e internacional. Además, quienes cuenten con el sello tendrán estímulos en estrategias de capital semilla, programas de apoyo y participación prioritaria en eventos regionales y nacionales”.

La convocatoria se cerrará una vez se complete el cupo de 100 empresas, de las cuales ya hay 40 inscritas. El registro se realiza a través del enlace disponible en la página de la Fundación del Alto Magdalena y en las redes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Paralelamente, la Gobernación impulsa la campaña Apoyemos lo nuestro y hagamos grande el Huila para incentivar el turismo y las compras locales durante la temporada decembrina.