Habrá medidas especiales de seguridad en Ibagué para el primer partido de la final

Ibagué

Las autoridades de Ibagué activaron dispositivos especiales en los puntos de encuentro donde los ibaguereños verán el partido, con el fin de garantizar seguridad y acompañamiento durante toda la jornada deportiva.

Aunque el partido entre el Deportes Tolima y el Junior será en Barranquilla, en la capital del Tolima se identificaron los lugares de mayor concentración de ciudadanos para activar planes especiales con medidas preventivas para garantizar tranquilidad antes, durante y después del encuentro.

El secretario de Gobierno, Francisco Espín, señaló que existe coordinación con la Policía Metropolitana para asegurar la protección en cada zona de concentración de los seguidores.

“Tenemos plenamente identificados los puntos donde los ibaguereños disfrutan estos encuentros deportivos y contamos con los componentes necesarios para brindar seguridad. Dependiendo del resultado del partido, activaremos también los dispositivos previstos para celebraciones, siempre priorizando la convivencia y el orden público”, afirmó el Secretario.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Diego Mora, informó que ya se dispusieron capacidades y servicios especiales para acompañar esta jornada.

“Tendremos presencia reforzada en los lugares con mayor afluencia de público, previendo también escenarios de celebración. Invitamos a todos los ciudadanos e hinchas a mantener un buen comportamiento, independiente del marcador, y a disfrutar del fútbol con tranquilidad, en convivencia y junto a sus familias y amigos”, puntualizó el oficial.